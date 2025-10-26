 DNOTICIAS.PT
Programa para formação de jovens árbitros promovido pela Associação de Futebol da Madeira

Foto Associação de Futebol da Madeira
Foi apresentado hoje projecto “Árbitro em Formação”, uma iniciativa que visa apoiar, acompanhar e valorizar os jovens árbitros nas suas primeiras experiências em competições oficiais e que "é inédita em Portugal", segundo refere uma nota de imprensa divulgada pela Associação de Futebol da Madeira (AFM).

O novo programa tem como propósito "criar um ambiente de aprendizagem seguro, pedagógico e inclusivo, permitindo que os árbitros que se encontram em fase inicial do seu percurso possam desenvolver as suas competências de forma gradual, confiante e livre de pressões externas ou comportamentos desajustados". Na apresentação estiveram presentes o presidente da AFM, Rui Coelho, e o presidente e o vice-presidente do Conselho de Arbitragem, Roberto Santos e Flávio Silva, respectivamente.

A AFM considera que o sucesso desta iniciativa depende do envolvimento e compromisso de todos os agentes desportivos — treinadores, jogadores, dirigentes, pais e adeptos —, pelo que apela a uma participação activa na construção de um contexto respeitador e formativo, através do reconhecimento e respeito pelo estatuto de “Árbitro em Formação”, compreensão e tolerância perante erros ou dificuldades próprias do processo de aprendizagem e promoção de um ambiente de jogo seguro, positivo e educativo, favorecendo o desenvolvimento de novos talentos na arbitragem.

Como elemento distintivo, os jovens árbitros passarão a utilizar uma braçadeira identificativa com a inscrição “Árbitro em Formação”, constituindo um sinal visível da sua condição formativa e uma mensagem de sensibilização para todos os presentes nos recintos desportivos. Com esta medida, a Associação de Futebol da Madeira reafirma o seu compromisso estratégico com a formação, valorização e retenção de árbitros, assumindo um papel inovador no panorama nacional, dando um passo que poderá vir a ser seguido por outras associações do país.

