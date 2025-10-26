Programa para formação de jovens árbitros promovido pela Associação de Futebol da Madeira

Foi apresentado hoje projecto “Árbitro em Formação”, uma iniciativa que visa apoiar, acompanhar e valorizar os jovens árbitros nas suas primeiras experiências em competições oficiais e que "é inédita em Portugal", segundo refere uma nota de imprensa divulgada pela Associação de Futebol da Madeira (AFM).

O novo programa tem como propósito "criar um ambiente de aprendizagem seguro, pedagógico e inclusivo, permitindo que os árbitros que se encontram em fase inicial do seu percurso possam desenvolver as suas competências de forma gradual, confiante e livre de pressões externas ou comportamentos desajustados". Na apresentação estiveram presentes o presidente da AFM, Rui Coelho, e o presidente e o vice-presidente do Conselho de Arbitragem, Roberto Santos e Flávio Silva, respectivamente.

Foto Associação de Futebol da Madeira

A AFM considera que o sucesso desta iniciativa depende do envolvimento e compromisso de todos os agentes desportivos — treinadores, jogadores, dirigentes, pais e adeptos —, pelo que apela a uma participação activa na construção de um contexto respeitador e formativo, através do reconhecimento e respeito pelo estatuto de “Árbitro em Formação”, compreensão e tolerância perante erros ou dificuldades próprias do processo de aprendizagem e promoção de um ambiente de jogo seguro, positivo e educativo, favorecendo o desenvolvimento de novos talentos na arbitragem.

Como elemento distintivo, os jovens árbitros passarão a utilizar uma braçadeira identificativa com a inscrição “Árbitro em Formação”, constituindo um sinal visível da sua condição formativa e uma mensagem de sensibilização para todos os presentes nos recintos desportivos. Com esta medida, a Associação de Futebol da Madeira reafirma o seu compromisso estratégico com a formação, valorização e retenção de árbitros, assumindo um papel inovador no panorama nacional, dando um passo que poderá vir a ser seguido por outras associações do país.