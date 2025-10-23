Madeira testa projecto pioneiro 'Árbitro em Formação' para jovens árbitros

A Associação de Futebol da Madeira (AFM), através da nova direcção do seu Conselho de Arbitragem (CA), anunciou, hoje, o lançamento do projecto-piloto 'Árbitro em Formação'. Esta iniciativa inédita (não só na Região, como em Portugal continental) pretende reforçar o acompanhamento e a integração de jovens árbitros em contexto de formação prática

Segundo a AFM, o objectivo passa por “dar visibilidade ao estatuto de formando destes árbitros”, promovendo um contexto “mais compreensivo, pedagógico e seguro” nas suas primeiras experiências em jogos oficiais.

O projecto pretende identificar claramente os jovens árbitros em formação, sensibilizar todos os agentes desportivos — desde pais e treinadores a jogadores e dirigentes — para as dificuldades inerentes à função e promover o respeito e a tolerância perante os que estão em fase de aprendizagem.

A AFM estabelece também como objectivo “criar um ambiente seguro e inclusivo, garantindo protecção contra pressões e comportamentos inadequados”.

Esta medida visa ainda contribuir para a retenção de novos talentos, "assegurando a continuidade e desenvolvimento da arbitragem na Região".

Identificação visível nos jogos

Como elemento distintivo, todos os árbitros abrangidos pelo projeCto irão usar uma braçadeira com a inscrição 'Árbitro em Formação', visível durante as partidas.

A AFM acredita que "este simples elemento permitirá que todos os intervenientes reconheçam rapidamente que o árbitro se encontra numa fase de aprendizagem prática, promovendo um ambiente de apoio, respeito e pedagogia".

Este projecto representa o compromisso da AFM "com a formação, valorização e retenção de jovens árbitros”, destaca o organismo, acrescentando que a iniciativa “contribui para o desenvolvimento sustentável do futebol na Região” e assegura “uma experiência formativa segura e pedagógica” para quem inicia o percurso na arbitragem.