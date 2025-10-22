Alunos do curso de formação de adultos do Imaculado participam em acção de limpeza urbana

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria associou-se, nesta quarta-feira, à campanha “World Cleanup Day – Limpar o Funchal do Mar à Serra”, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal em parceria com várias entidades locais.

A acção, que decorre ao longo de todo o dia, tem como principal objectivo sensibilizar a população para a importância das boas práticas ambientais e da preservação do património natural e urbano, envolvendo a equipa de higiene urbana da Junta, os alunos do curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) e a Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria.

Durante a manhã, os formandos do curso EFA percorreram vários arruamentos da freguesia, realizando acções de limpeza e recolha de beatas e pequenos plásticos. Vestidos com a t-shirt temática da campanha, os participantes simbolizaram o papel activo da comunidade na defesa do ambiente e na valorização do espaço público, mostrando como pequenos gestos diários podem contribuir para um planeta mais sustentável.

A equipa de higiene urbana da Junta, que assegura diariamente a limpeza das vias e espaços públicos, participa igualmente na iniciativa, também trajando a t-shirt do World Cleanup Day. De acordo com uma nota de imprensa, este gesto pretende reconhecer o contributo destes profissionais, que representam o primeiro e mais visível elo de compromisso da Junta com a qualidade ambiental e a imagem da freguesia.

Durante a tarde, a Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria dará continuidade à campanha com uma sessão participativa dedicada à protecção ambiental e ao consumo responsável. Nesta actividade, os formandos irão partilhar ideias e boas práticas sobre redução de resíduos, cuidado com o planeta e promoção de uma cidadania ambiental activa, reforçando o papel educativo e transformador da instituição.

A adesão a esta campanha insere-se numa política de valorização ambiental que tem vindo a ser reforçada ao longo do actual mandato, com destaque para a expansão das competências de higiene urbana, a melhoria dos meios operacionais e a implementação do serviço gratuito de recolha de monos ao domicílio.