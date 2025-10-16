EB1/PE da Lombada e PSP 'juntos' na prevenção do bullying

No âmbito do projecto ‘Eu faço como diz o FALCO’, a EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, promoveu hoje uma acção de sensibilização intitulada ‘Bullying é para fracos, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP) da Ponta do Sol.

No comunicado de imprensa, a directora da escola, Rosa Luisa Gaspar, explica que “a iniciativa, orientada pela agente Matilde Rodrigues, integrou-se no Programa Escola Segura e teve como objectivo alertar e sensibilizar os alunos da educação pré-escolar e do 1.º Ciclo para a problemática do bullying e para a prevenção dos maus-tratos.”

Acrescenta, ainda que, “durante a sessão, foi apresentada a história ‘Baltazar aprende a lição’, que permitiu abordar o tema de forma lúdica e educativa, promovendo a reflexão entre os mais novos.”

Com esta acção, “a PSP reforça o seu compromisso de prevenção e proximidade junto da comunidade escolar, seguindo as orientações da estratégia europeia de combate ao bullying. O principal objetivo é fomentar uma cultura de segurança, cidadania e consciência cívica desde as idades mais precoces”, concluiu.