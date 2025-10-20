2.ª edição do Ciclo da (In)Visibilidade realiza-se em Penafiel

Depois do sucesso da primeira edição do Ciclo da (In)Visibilidade, organizado pela Dançando com a Diferença, já está prevista a segunda edição do evento, que se realizará em Maio de 2026, na cidade de Penafiel.

Em nota à imprensa, recorda que, "entre 15 e 18 de Outubro de 2025, o MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira acolheu um programa que reuniu artistas, investigadores e público em torno de um objectivo comum: reflectir sobre o lugar da diferença e das múltiplas formas de existir no campo artístico contemporâneo".

Ao longo de quatro dias, conforme acrescenta, "o Ciclo da (In)Visibilidade integrou conferências, exibições de documentários, conversas e espectáculos, criando um espaço de diálogo e encontro entre criadores e comunidades diversas". Diz ainda que "o evento se distinguiu pela forma como arte, acessibilidade e participação plena se articularam de modo natural e complementar".

Revela também que "o debate em torno das várias (In)Visibilidades contou com a participação de Francisca Carneiro Fernandes, Nuno Morna, Danilo Guarnieri, Tathi Piancastelli, Fábio Costa Prado, Elisabete Monteiro, Cláudia Amoedo, Mónica Guerreiro, Raquel Cardozo, Paula Monteiro Garcia e Ana Sousa".

Destaca ainda "o espectáculo Música no Espectro, da responsabilidade do Estúdio21, parceiro do evento, com improvisações das intérpretes Joana Caetano e Sara Rebolo, e para IN VISÍVEIS – Uma Ode Sonora ao Operário em Construção, apresentado pela Associação Olho.te, também parceira do ciclo".

Para Henrique Amoedo, director artístico da Dançando com a Diferença, “esta primeira edição mostrou que a arte pode ser um espaço real de encontro, e foi um passo importante para tornar o invisível mais visível".

O Ciclo da (In)Visibilidade regressará em maio de 2026, em Penafiel, dando continuidade à sua missão de promover a acessibilidade cultural, o diálogo e a criação artística a partir da diferença.

A mesma nota refere que "a próxima edição prevê o alargamento da rede de parceiros e o envolvimento de novas comunidades, reforçando o compromisso da Dançando com a Diferença em garantir a participação equitativa de todas as pessoas na vida cultural e artística".

A primeira edição do Ciclo da (In)Visibilidade contou com a ajuda da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta.

A Companhia Dançando com a Diferença é uma estrutura financiada pela República Portuguesa / Direcção-Geral das Artes (2023 - 2026), Governo Regional da Madeira e Câmara Municipal do Funchal. É companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projecto residente no Teatro Viriato, em Viseu.