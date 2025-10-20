Escola EB1/PE da Lombada marcou presença na 9.ª edição dos ERASMUS+ Days

A Escola EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, marcou presença na 9.ª edição dos ERASMUS+ Days, que decorreu entre os dias 13 e 18 de Outubro, em Petrosani, na Roménia.

Este evento internacional reuniu professores e alunos de vários países europeus, proporcionando um espaço de partilha de experiências e boas práticas desenvolvidas no âmbito do programa ERASMUS+.

De acordo com nota à imprensa, "a participação da EB1/PE da Lombada reforçou o compromisso da escola com a promoção da educação europeia e a disseminação de práticas pedagógicas inovadoras, evidenciando o impacto positivo que estes projectos têm na comunidade escolar".

No dia 16 de Outubro, realizou-se a conferência internacional 'Erasmus Days - As Nossas Histórias', que juntou presencialmente e online docentes e parceiros de diversos países, incluindo Portugal, Turquia, Croácia e Islândia. O encontro decorreu no Salão Europeu Multifuncional ERASMUS, recentemente inaugurado na Școala Gimnazială Ion Gheorghe Duca, em Petroșani, e contou com o apoio do Hunedoara County School Inspectorate e de várias instituições parceiras.

"Durante a conferência, os participantes partilharam experiências inspiradoras sobre os projectos ERASMUS+, sublinhando a sua importância para o desenvolvimento pessoal e académico de alunos e professores. A EB1/PE da Lombada destacou-se ao apresentar o projecto 'STEAM Innovative Teaching in the Digital Era' coordenado por Natasha Dzhurkova, da Bulgária, contribuindo para a divulgação de práticas educativas inovadoras no contexto digital", acrescenta.

Por fim, diz que "a presença da EB1/PE da Lombada nos ERASMUS+ Days constituiu uma valiosa oportunidade para promover o trabalho desenvolvido pela escola e inspirar outras instituições a envolverem-se em projectos europeus que valorizam a aprendizagem, a cooperação e o intercâmbio intercultural".