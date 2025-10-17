EB1/PE/C da Ponta do Sol assinalou Dia Mundial da Alimentação

No passado dia 16 de Outubro, a EB1/PE/C da Ponta do Sol comemorou o Dia Mundial da Alimentação "com um conjunto de actividades educativas, saborosas e criativas, que promoveram a importância de adoptar hábitos alimentares saudáveis desde a infância". Em nota à imprensa, explica que "estas iniciativas estiveram inseridas no âmbito do Projecto de Educação Alimentar e do Programa Eco-Escolas, reforçando a ligação entre saúde, alimentação equilibrada e sustentabilidade".

"Os alunos participaram em diversas actividades alusivas ao tema. Um dos destaques foi a elaboração de uma roda dos alimentos gigante (edifício 'Sede'), construída com a colaboração de todas as turmas, que ajudou os alunos a compreender melhor a função de cada grupo de alimentos e a importância do equilíbrio nas refeições diárias", acrescenta.

A celebração contou também com momentos deliciosos, como a confeção e degustação de espetadas de fruta (edifício 'Sede'), salada de frutas (edifício 'Madalena do Mar') e salada de fruta e panquecas saudáveis (edifício 'O Sol'), todas preparadas com ingredientes naturais. As cascas das frutas tiveram como destinado final os compositores orgânicos dos três edifícios. Estas atividades reforçaram a ideia de que comer bem pode ser divertido, colorido e saboroso". EB1/PE/C da Ponta do Sol

Outro momento marcante do dia foi a apresentação do teatro 'Sopa de Legumes', dinamizado pelos alunos do 4.º ano. Diz que "a encenação criativa e bem-humorada transmitiu mensagens importantes sobre a relevância das frutas e legumes na alimentação diária, encantando colegas, professores e assistentes com talento e entusiasmo".

E sustenta: "As salas e corredores da escola ficaram ainda mais coloridos com trabalhos artísticos realizados pelas crianças/alunos, todos inspirados no tema da alimentação saudável e sustentável. A música também contribuiu para tornar a exploração do tema mais dinâmica e envolvente".

A direcção da escola destacou o empenho e a alegria de todos os participantes, sublinhando que “a educação alimentar e ambiental são essenciais para formar crianças mais conscientes, saudáveis e felizes”.