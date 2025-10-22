Professores da EB1/PE do Monte e da Associação Raquel Lombardi em formação Erasmus+ em Viena

Desde o dia 19 de Outubro, quatro professores da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Monte e quatro voluntários da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi estão a participar no curso de formação estruturada, intitulado 'Digitally Empowered Wonder Learning', que decorre em Viena, Áustria.

Esta iniciativa insere-se no Programa Erasmus+ e no projecto 'Wonder Learning for Digital Natives', que é financiado pela Comissão Europeia no âmbito da Acção-Chave 220 (Parcerias de Cooperação na Educação Escolar). O curso é promovido pela Primera: Zentrum für Pädagogische Fortbildung Wien, uma organização austríaca especializada em formação de professores, e que tem como principal objectivo desenvolver competências pedagógicas inovadoras e digitais nos docentes participantes.

O curso 'Digitally Empowered Wonder Learning' centra-se na criação de ambientes de aprendizagem emocionalmente envolventes, que despertem nos alunos a curiosidade, a admiração e o desejo genuíno de aprender, através do uso responsável e criativo das tecnologias de informação e comunicação.

A formação combina uma componente metodológica, dedicada à integração de ferramentas digitais e estratégias inovadoras que estimulam o “wonder” (curiosidade e motivação intrínseca) nas aulas, com uma componente prática, em que os participantes aplicam os conhecimentos adquiridos na elaboração e apresentação de planos de aula inspirados na abordagem pedagógica do Toolkit criado nestes dias de formação.

Ao longo da semana de trabalho, os docentes participam em sessões práticas sobre design thinking, inteligência artificial aplicada à educação, segurança digital e sobre os '5Cs' do wonder learning approach: Connect, Communicate, Curate, Collaborate e Create, que constituem os pilares fundamentais desta metodologia.

O programa inclui ainda momentos de intercâmbio e reflexão pedagógica, bem como visitas culturais e educativas, entre as quais se destaca a visita às Nações Unidas em Viena, onde os participantes tiveram a oportunidade de assistir a uma formação e palestra sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adquirindo uma perspectiva internacional e aprofundada sobre a sua implementação no contexto educativo europeu.

Esta mobilidade internacional, que conta com participantes e parceiros provenientes da Turquia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do Norte, Lituânia, Roménia, Áustria e Portugal, promove a colaboração entre escolas europeias, o intercâmbio de boas práticas pedagógicas e o reforço das competências digitais e emocionais dos professores. A experiência proporciona ainda a criação de novas parcerias educativas e o desenvolvimento de projetos colaborativos entre instituições de diferentes países, reforçando o espírito europeu de cooperação e inovação no campo educativo.

"A participação conjunta da EB1/PE do Monte e da Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi reflecte o compromisso de ambas as instituições com uma educação mais inclusiva, criativa e digitalmente capacitada, alinhada com o Plano Estratégico de Formação Erasmus+ e com o Projecto Educativo da Escola", referem os responsáveis das duas instituições.