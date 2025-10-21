Cafôfo explica a proposta do metro de superfície Calheta-Caniçal

O PS propõe a realização de um estudo, com um prazo de 12 meses, para avaliar a viabilidade da construção de uma ligação, em metro de superfície, entre a Calheta e o Caniçal.

Paulo Cafôfo apresentou a proposta que admite a opção de ligação em linha de metro de superfície ou e metrobus. Uma "visão de futuro" que representa, segundo o líder socialista, uma resposta aos problemas de mobilidade, bem evidentes no tráfego que se verifica na via-rápida.

O objectivo é diminuir a dependência de transporte individual e recurso a um meio mais ecológico. "Há um modelo esgotado e é importante debater outras soluções".

A hipótese de um metro de superfície já foi referida "por diversas personalidades" e, como referiu Paulo Cafôfo, a própria Ordem dos Engenheiros considera possível.

O deputado socialista considera importante que se faça a ligação Calheta-Caniçal, porque passará pelos principais centro urbanos.

O metro proposto deverá transportar passageiros e carga e, no caso do Caniçal, poderá ser uma solução para o plano de contingência do aeroporto, com uma ligação marítima rápida ao Porto Santo.