Câmara da Calheta felicita Bernardo Pereira pelo título mundial conquistado

A Câmara Municipal da Calheta congratula-se pelo título de Campeão do Mundo de Canoagem de Mar Sub-23 conquistado hoje por Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta, em Durban, na África do Sul.

Bernardo Pereira é campeão do Mundo de canoagem O madeirense Bernardo Pereira sagrou-se esta manhã campeão do Mundo de canoagem, na variante de mar.

Segundo nota à imprensa, refere que "o canoísta madeirense sagrou-se Campeão do Mundo na categoria Sub-23 e Vice-Campeão do Mundo absoluto, naquela que é a edição de 2025 do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar".

Diz ainda que "depois da medalha de prata conquistada no Mundial de 2024, realizado na Madeira, Bernardo Pereira volta agora a fazer história, levando a bandeira portuguesa, o nome da Calheta e da Madeira aos mais altos patamares da canoagem mundial".

A Câmara Municipal da Calheta informa que "irá propor, na próxima reunião do executivo, um voto de louvor a Bernardo Pereira, pela conquista do título mundial, mas também pelo exemplo de dedicação, empenho e perseverança que tem demonstrado ao longo da sua carreira desportiva".

“O Bernardo é um verdadeiro exemplo de determinação, talento e espírito de superação. Este título é motivo de grande alegria para todo o concelho e um reflexo do trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos. Em nome da Câmara Municipal, deixo-lhe os mais sinceros parabéns por este resultado histórico”, sublinha o presidente da autarquia, Carlos Teles, manifestando um enorme orgulho por mais esta conquista desportiva.