"Conversas da teta" com três apresentações

No âmbito da campanha internacional Outubro Rosa, iniciativa "direcionada à sensibilização, prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama", o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro "promoverá a peça de teatro 'Conversas da Teta', com a alto patrocínio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira", com apresentações a 29, 30 e 31 de Outubro.

"Acreditando na força do movimento colectivo, vimos convidar V. Ex.ª a associarem-se a esta causa social através da aquisição do seu bilhete solidário (5 euros). O valor angariado reverte na totalidade para apoiar os projetos e doentes da nossa Região Autónoma da Madeira", informa a LPCC, sendo que "os bilhetes podem ser adquiridos diretamente junto do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e destinam-se aos espectáculos agendados" para 29 de Outubro, no Funchal, mais precisamente no Auditório do Centro de Congressos da Madeira, pelas 19h00, para 30 de Outubro, na Ponta do Sol, no Auditório do Centro Cultural John dos Passos, pelas 19h00, e para 31 de Outubro, no Auditório do Fórum Machico, também pelas 19h00.

"O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população na sensibilização e prevenção do cancro da mama", realça a LPCC. "Durante este mês assinalam-se três datas importantes: a 13 de Outubro o Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático, a 15 de Outubro o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de Outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama". E conclui: "O movimento é celebrado anualmente, alastrando-se um pouco por todo o mundo a cor rosa, com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce."