Homem alcoolizado socorrido pelos bombeiros
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se esta madrugada até ao Imaculado Coração de Maria para socorrer um homem, na faixa etária dos 30 anos, por consumo abusivo de álcool.
Alertada pelas 2h20, a corporação mobilizou uma ambulância para o local para prestar assistência ao indivíduo que, segundo foi possível aferir, tem dependência recorrente do álcool.
Após primeiros socorros, foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para tratamento hospitalar.
