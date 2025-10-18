 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem alcoolizado socorrido pelos bombeiros

None
Foto Arquivo

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se esta madrugada até ao Imaculado Coração de Maria para socorrer um homem, na faixa etária dos 30 anos, por consumo abusivo de álcool. 

Alertada pelas 2h20, a corporação mobilizou uma ambulância para o local para prestar assistência ao indivíduo que, segundo foi possível aferir, tem dependência recorrente do álcool. 

Após primeiros socorros, foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para tratamento hospitalar. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo