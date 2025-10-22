'ExpoLiceu' divulga projectos extracurriculares da Escola Jaime Moniz

A Escola Secundária Jaime Moniz, através da Coordenação das Actividades de Complemento e Enriquecimento Curricular, promoveu, nesta manhã de quarta-feira, 22 de Outubro, a ExpoLiceu 25-26 – IV Mostra dos Clubes, Grupos e Projectos, no pátio da instituição.

Aquele espaço serviu de 'ponto de encontro' para partilhas e, sobretudo, divulgação dos diversos projectos e actividades extracurriculares a que os estudantes do 'Liceu' têm acesso, além do chamado currículo formal.

Com a colaboração activa da Associação de Estudantes da ESJM, o evento assumiu um carácter digital de projecção das inúmeras dimensões de cada projecto, e físico, através de um diálogo entre os coordenadores dos clubes e grupos sobre a natureza das ações a desenvolver e o horário de funcionamento.

Temas diversos, como a robótica, o voluntariado, a dança, o teatro e a música, entre outros, serviram de ponto de partida para conversas animadas e úteis sobre a participação dos discentes em actividades de enriquecimento curricular que, conforme destaca uma nota da instituição, "concorrem para alargar os horizontes culturais dos jovens".

Após a visita aos stands dos vários projevtos, seguiu-se um momento pedagógico de testar conhecimentos através do preenchimento de um questionário on-line para consolidar aprendizagens, com direito a prémio no final.