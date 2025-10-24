Bombeiros simulam incêndio num infantário em Santo António

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram hoje um simulacro de incêndio num infantário no Caminho de Santo António, nas imediações da Igreja.

O exercício consistiu num incêndio no hall de entrada, sem feridos.

Para o local foi mobilizado um auto-tanque, uma viatura pesada de combate a incêndios urbanos, um ligeiro e uma ambulância.

A Polícia de Segurança Pública também esteve presente, assim como elementos do Serviço Municipal de Protecção Civil.