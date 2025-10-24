 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bombeiros simulam incêndio num infantário em Santo António

None
Foto Mónica Rodrigues

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram hoje um simulacro de incêndio num infantário no Caminho de Santo António, nas imediações da Igreja.

O exercício consistiu num incêndio no hall de entrada, sem feridos.

Para o local foi mobilizado um auto-tanque, uma viatura pesada de combate a incêndios urbanos, um ligeiro e uma ambulância.

A Polícia de Segurança Pública também esteve presente, assim como elementos do Serviço Municipal de Protecção Civil.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo