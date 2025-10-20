Desemprego na Madeira com maior descida homóloga do País

A Região Autónoma da Madeira registou, em Setembro de 2025, a maior redução homóloga do desemprego em todo o País, com uma quebra de 18,5% face ao mesmo mês de 2024, segundo os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Segundo nota à imprensa, emitida pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, "o número de desempregados manteve-se praticamente estável em relação a Agosto (+0,5%), mas reflecte uma trajectória de consolidação positiva, num contexto em que o total nacional caiu 2,6%". E revela: "Em Setembro deste ano, estavam inscritos no Instituto de Emprego da Madeira 5.467 pessoas".

Em contraste, prossegue, "a procura de emprego aumentou em 42% face a Agosto, um valor abaixo da média nacional (+55,5%), sendo a Madeira a segunda região com menor variação mensal". "Em termos homólogos, a procura caiu 10,7%, o que confirma uma maior estabilidade no mercado de trabalho regional", sustenta.

Diz ainda que "relativamente às ofertas de emprego, a Madeira registou um crescimento de 20,8% face ao mês anterior, embora apresente um ligeiro decréscimo de 4,7% em comparação com Setembro de 2024". Já nas colocações, refere, "a Região registou um aumento mensal de 22,6%, indicador que demonstra um dinamismo crescente na integração profissional".

No total do país, revela que "o IEFP contabilizou 302.600 desempregados em setembro, menos 8.149 do que no mesmo mês de 2024, e mais 962 face a Agosto". E acrescenta: "O relatório destaca que, além da Madeira, apenas os Açores registaram uma redução homóloga da procura de emprego, o que se explica face ao número historicamente baixo de desempregados inscritos na RAM".

Por fim, refere que "estes resultados consolidam a tendência positiva do mercado laboral madeirense, confirmando o bom desempenho da Região na criação de emprego e na redução do desemprego, em linha com os objectivos das políticas regionais de inclusão e qualificação profissional".