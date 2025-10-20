Todas as ilhas dos Açores com aviso amarelo por previsões de chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo na quarta-feira, devido a previsões de chuva "por vezes forte".

De acordo com um comunicado do IPMA, nas ilhas das Flores e do Corvo, que constituem o grupo Ocidental do arquipélago, o aviso amarelo para "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", é válido entre as 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e as 15:00 de quarta-feira.

Para o grupo Central (ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vigorará das 00:00 locais às 18:00 de quarta-feira.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria, no grupo Oriental açoriano, vão estar sob aviso amarelo, por "precipitação por vezes forte", entre as 06:00 de quarta-feira e as 00:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.