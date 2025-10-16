Acesso ao percurso pedestre da Levada do Rei interdito amanhã e depois

Nos dias 17 e 18 de Outubro, amanhã e depois, o acesso ao percurso pedestre da Levada do Rei (PR 18), que permite ligar o sítio das Quebradas ao Ribeiro Bonito, em São Jorge, estará interdito.

De acordo com a informação veiculada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), em causa estão trabalhos de manutenção naquele trilho classificado, "os quais são incompatíveis com a circulação de pessoas", refere a mesma fonte.