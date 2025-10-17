Portal Mais Transparência passa a ter área dedicada à pobreza energética

O Portal Mais Transparência tem uma nova área dedicada à pobreza energética, onde se pode consultar medidas de apoio em vigor, disse hoje à Lusa fonte oficial da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE).

Esta nova área, desenvolvida em colaboração com a Agência para a Energia (ADENE) e a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), disponibiliza informação 'Sobre a Pobreza Energética', 'Metas e Resultados' e 'Medidas de Apoio' que permitem aos cidadãos compreender melhor os desafios da pobreza energética em Portugal, os objetivos definidos e as medidas de apoio atualmente em vigor.

Assinala-se hoje o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

O Portal Mais Transparência (https://transparencia.gov.pt/pt) tem, entre as suas novidades, o lançamento da página 'Áreas Temáticas' no âmbito do Portugal 2030, criada em parceria com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), parceira do Portal desde o seu lançamento.

"Esta nova página disponibiliza informação sobre as principais áreas onde estão a ser investidos os fundos do Portugal 2030, promovendo uma maior transparência na aplicação dos fundos europeus", refere a mesma fonte.

Toda a informação publicada nas novas páginas do Portal tem como base os dados abertos disponibilizados pelas entidades parceiras no dados.gov.pt, a plataforma nacional de dados públicos.

O Portal Mais Transparência, que é mantido pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, foi lançado a 28 de abril de 2021 e conta atualmente com seis áreas temáticas: Fundos Europeus, Orçamento do Estado, Benefícios Fiscais, Municípios, Emprego Público e Ação Climática.

"Até setembro de 2025, as áreas mais consultadas foram 'Fundos Europeus PRR', 'Fundos Europeus PT2030' e 'Fundos Europeus PT2020'.

Desde o seu lançamento, o Portal registou 524 mil utilizadores visitantes, com uma média diária de 1.331 visitas", segundo a mesma fonte.