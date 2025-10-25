Carlos Gonçalves apela à requalificação do Conservatório da Madeira

O antigo presidente do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Carlos Gonçalves, apelou ao Governo Regional para que avance com uma obra de requalificação e melhoria das instalações da instituição.

Durante a sua intervenção na Gala do 79.º Aniversário do Conservatório, que decorreu no Centro de Congressos da Madeira, Carlos Gonçalves sublinhou a necessidade de investimento nas condições físicas e técnicas da escola, recordando o papel central que o Conservatório desempenha na formação artística da Região.

O antigo dirigente afirmou que "construir e melhorar um conservatório não é o mesmo que construir uma escola, são realidades completamente diferentes", defendendo que a especificidade da formação artística exige espaços adaptados às exigências da prática musical, teatral e performativa.

O apelo foi recebido com atenção pelos presentes, num momento em que a instituição celebra quase oito décadas de atividade e reforça o seu papel na educação e valorização das artes na Madeira.