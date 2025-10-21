Carlos Fernandes diz que o desemprego deixou de ser "um problema estrutural"

"Nunca tivemos tantas pessoas a trabalhar", afirmou Carlos Fernandes, numa intervenção em que destacou as políticas de emprego implementadas pelo Governo Regional nos últimos anos.

O deputado do PSD destacou o aumento da "empregabilidade na Madeira" e que, embora ainda se registem cerca de 5.400 pessoas inscritas no Instituto de Emprego, este "deixou de ser um problema estrutural".

Uma redução do desemprego de 18,5%, em relação ao mesmo mês de 2024. A "maior redução homóloga do desemprego", destaca Carlos Fernandes que lembra que a taxa de desemprego é de apenas 4,8%.