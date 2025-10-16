Carlos Silva protesta pelo atraso na unidade de saúde do Porto Santo

O atraso na construção da unidade de saúde do Porto Santo, e outras promessas que estão por cumprir nesta ilha, foram referências na intervenção de Carlos Silva.

O deputado do JPP utilizou uma metáfora, com o podengo do Porto Santo, raça de cães que, lembrou, é resistente, dócil e inteligente, mas corajosa e que pode ser comparada ao povo da ilha.

Carlos Silva também destacou a necessidade de defender direitos como a Autonomia.

"A Autonomia deve ser defendida com unhas e dentes", uma Autonomia que "é de todos, não é de um pequeno grupo".