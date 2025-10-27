Next Level traz oportunidades académicas e desportivas à Madeira

A Next Level vai estar na Madeira de 27 a 31 de Outubro, numa iniciativa que pretende aproximar os jovens madeirenses das oportunidades de estudar e competir nos Estados Unidos com bolsa desportiva universitária, com um programa de avaliações e sessões informativas.

Na nota enviada, informam que, durante essa semana, a equipa visitará várias escolas da região, como a Escola Secundária Jaime Moniz, Escola Secundária Francisco Franco, TIL - APEL, Escola Secundária de Machico e o Museu da Imprensa, em parceria com o programa Inspiring Future, para esclarecer dúvidas sobre candidaturas, bolsas e oportunidades académicas.

O ponto alto da visita será a avaliação desportiva no Sporting Clube Santacruzense, no dia 31 de outubro às 15h, destinada a jovens do 10.º ao 12.º ano que pratiquem futebol, com “o objectivo de identificar talento local e criar vídeos de apresentação para treinadores universitários norte-americanos”.