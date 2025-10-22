Universidade da Madeira assinala início do Ano Académico

A Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2025/2026 da Universidade da Madeira vai decorrer esta tarde, a partir das 17 horas, no Auditório do Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Este evento, que assinala o início oficial das actividades lectivas, contará com as intervenções do Reitor da Universidade da Madeira (UMa), Sílvio Moreira Fernandes; do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque; do presidente do Conselho Geral da UMa, André Barreto; e do presidente da Direcção da Associação Académica, Ricardo Bonifácio.

A sessão será ainda abrilhantada por um momento musical, interpretado por alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião Plenária da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 9h30 às 13h30 - Liceu Jaime Moniz realiza a 'ExpoLiceu 25-26' com a IV Mostra dos Clubes, Grupos e Projectos no Pátio da Escola

- 13h30 - Sessão de Abertura do Encontro da Sociedade Europeia de Fitoquímica (Phytochemical Society of Europe - PSE), com o tema tema central 'Phytochemicals as drugs, Foods and Biocommunicators', com a presença de Elsa Fernandes, no Meliá Madeira Mare Hotel



- 14h30 - Tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de Machico, no Salão Nobre dos Paços do Concelho

- 17h00 - Tomada de posse em Junta de Freguesia de São Roque, no Salão Paroquial da Igreja de S. Roque

- 18h00 - Apresentação do Livro 'Segredos de uma ilha O Início', da autoria dos Irmãos Natacha e Bruno Silveira, na Biblioteca Municipal do Funchal

- 18h00 - Inauguração do Mercado de Automóveis Usados (22 a 26), com apresença de José Manuel Rodrigues, no Madeira Tecnopolo

- 19h00 - Tomada de posse em Junta de Freguesia do Monte

-19h15 às 21h00 - Cibersegurança na Era Digital, evento do GDG Madeira em parceria com a Ordem dos Engenheiros), na Sede da Ordem dos Engenheiros

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Gaguez e Dia Internacional da Síndrome de Phelan-McDermid

- Este é o ducentésimo nonagésimo sexto dia do ano. Faltam 70 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1689 - Nasce D. João V.

1721 - Pedro, O Grande, proclama-se Czar de todas as Rússias.

1797 - André-Jacques Garnerin faz em Paris o primeiro salto com paraquedas.

1807 - Resistência às invasões francesas. Estabelece-se a convenção luso-britânica sobre a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil e a ocupação da ilha da Madeira por tropas inglesas.- Nasce o médico sueco Magnus Huss, identificou a síndrome do alcoolismo crónico.

1811 - Nasce o pianista e compositor húngaro Liszt Ferenc, Franz Liszt.

1818 - Nasce o poeta francês Charles-Marie-René Leconte de Lisle, Leconte de Lisle, prémio da Academia Francesa.

1844 -- Nasce a francesa Henriette-Rosine Bernard, a atriz Sarah Bernhardt.

1859 - Espanha declara guerra a Marrocos.

1883 - Abertura da Metropolitan Opera Housa de Nova Iorque, com a estreia norte-americana de "Fausto", de Gnoud.

1887 - Nasce o escritor e líder comunista norte-americano John Reed.

1896 - Nasce o dramaturgo e cineasta português José Júlio Leitão de Barros, realizador de "A Severa", o primeiro filme sonoro português.

1905 - Nasce o engenheiro Karl Guthe Jansky, pioneiro na investigação espacial.

1906 - Morre, com 67 anos, o pintor francês Paul Cézanne, nome determinante no pós-impressionismo.

1938 - O norte-americano Chester Carlson regista a patente da fotocopiadora.

1939 - Primeira transmissão televisiva de um jogo de futebol americano, disputado no Ebbets Field, em Nova Iorque, entre os Brooklin Dodgers e os Philadelphia Eagles, que os da casa venceram por 23-14.

1945 - É criada a Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE), em Portugal, alargando a ação repressiva da extinta Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE).

1953 - A França concede a independência a Laos, na Indochina.

1954 - A Alemanha Federal junta-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).- Começa a guerra de independência da Argélia.

1962 - O Presidente norte-americano, John F. Kennedy, ordena o início do bloqueio a Cuba, confirmada a existência de bases de mísseis da União Soviética (URSS() na ilha.

1964 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor, filósofo e crítico francês Jean-Paul Sartre, que o recusa.

1969 - Abre o Teatro Maria Matos, em Lisboa, sob a Direção Artística de Igrejas Caeiro, com a peça "Tombo do Inferno", de Aquilino Ribeiro.

1971 - Inauguração do bar Jamaica, no Cais do Sodré, Lisboa.

1973 - Morre, com 96 anos, o violoncelista catalão Pau Casals, Pablo Casals.

1977 - É criada, na Argentina, a organização Avós da Praça de Maio, que reclama o reencontro com milhares de crianças desaparecidas durante a ditadura.

1979 - Os Estados Unidos da América permitem a entrada do antigo Xá do Irão no país para receber tratamento hospitalar, facto que desencadeia a crise dos reféns na Embaixada norte-americana em Teerão, capital do Irão.

1984 - O ministro das Finanças, Ernâni Lopes, estabelece, com a Comissão Europeia, os termos finais do Constat d'Accord para a adesão de Portugal à CEE.

1987 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao poeta de origem russa, exilado nos EUA, Iosip Aleksandrovich Brodsky, Joseph Brodsky

.1988 - Morre, aos 64 anos, o poeta João Apolinário.

1990 - Morre, com 72 anos, o filósofo francês Louis Althusser.

1992 - O Conselho de Ministros aprova a constituição da empresa Metro do Porto, S.A. enquanto entidade concessionária do serviço público de metropolitano ligeiro na Área Metropolitana do Porto (AMP).

1995 - Morre, com 73 anos, o escritor britânico sir Kingsley Amis, autor de "O Crime do Século".

1996 - A equipa de neurocirurgiões chefiada pelo professor Linhares Furtado realiza o primeiro transplante simultâneo de fígado e intestinos em Portugal, no serviço de cirurgia dos hospitais da Universidade de Coimbra.

1999 - Xanana Gusmão regressa a Díli, sete anos depois de ter sido feito prisioneiro pela Indonésia.

2002 - Realiza-se a primeira cirurgia para tratamento da doença de Parkinson em Portugal, no hospital de São João, no Porto, por uma equipa coordenada pelo professor Rui Vaz e que inclui três neurologistas, dois neurocirurgiões, um neurorradiologista e um psicólogo.- Morre, aos 89 anos, Richard Helms, antigo diretor da agência de espionagem norte-americana - CIA, demitido pelo Presidente, Richard Nixon, por se ter recusado a impedir o inquérito no âmbito do escândalo Watergate.

2003 - A braquiterapia - aplicação de minúsculas sementes radioativas na próstata através de agulhas, em que o médico é guiado neste processo por ultrassons - novo tratamento do cancro da próstata, começa a ser aplicada no Serviço de Urologia do Hospital do Desterro, em Lisboa.

- Morre, com 77 anos, o músico norte-americano Andy Moss, antigo elemento dos The Platters.

2004 - A Duma, câmara baixa do parlamento russo, aprova o Protocolo de Quioto, tratado ambiental.- O filme de Luís Filipe Rocha "A Passagem da Noite" conquista o prémio para a melhor longa-metragem no Festival do Havre.

2005 - Testes confirmam presença do vírus H5N1 (gripe das aves) em aves mortas encontradas na Suécia e na Croácia.- Motins raciais em Birmingham, no Reino Unido, fazem um morto e um ferido. Os confrontos ocorrem depois de a polícia ter anunciado a detenção de cinco pessoas suspeitas de violação de uma rapariga de 14 anos.2006 - Morre, com 86 anos, Choi Kyu-hah, antigo Presidente da Coreia do Sul (1979-1980).

2007 - O ex-Presidente moçambicano, Joaquim Chissano, vence o Prémio Mo Ibrahim de Boa Governação, no valor de 3,5 milhões de euros, entregue pela primeira vez em Londres pelo ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan.

2008 - Nove soldados afegãos morrem num ataque aéreo realizado pela coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, na zona leste do Afeganistão, vítimas de um erro de identificação de "ambos os lados".

- A primeira missão espacial não tripulada indiana à Lua descola de Sriharikota, no sueste da Índia, 80 quilómetros a norte de Madrasta, no estado de Tamil Nadu.

2009 - José Sócrates, primeiro-ministro indigitado do XVIII Governo Constitucional, apresenta ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, o novo elenco governamental na sequência dos resultados eleitorais do PS nas eleições legislativas.

2011 - Morre, com 86 anos, Sultan ben Abdel Aziz, príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

2012 - A União Ciclista Internacional retira a Lance Armstrong as suas sete vitórias na Volta a França em bicicleta, na sequência do relatório da Agência Antidoping dos Estados Unidos que acusa o corredor norte-americano de dopagem sistemática.

- Morre, aos 108 anos, Antoni Dobrowolski, o sobrevivente mais velho do campo de extermínio da Alemanha nazi de Auschwitz-Birkenau.

2013 - As novas regras para o regime de requalificação dos funcionários públicos são aprovadas, na Assembleia da República, na especialidade, pela maioria parlamentar PSD/CDS-PP, com muitas críticas da oposição à proposta e ao processo de discussão.

2015 - O embaixador de Portugal em Luanda, João da Câmara, reúne-se com o ativista Luaty Beirão, sob detenção e em greve de fome numa clínica da capital angolana.

2019 - Morre, aos 92 anos, Sadako Ogata, académica e diplomata japonesa, que dirigiu o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), entre 1991 e 2001.

2020 - O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, anuncia a oposição democrática na Bielorrússia vencedora do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento.

- Covid-19. Portugal regista 3.270 novos casos de infeção com o novo coronavírus (SARS-CoV-2), o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e mais 16 mortes relacionadas com a covid-19.

- Covid-19. O Conselho de Ministros decide proibir a circulação entre concelhos no continente entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro (fim de semana do Dia de Finados).

- Covid-19. Na Madeira o Governo Regional prolonga a situação de calamidade até 30 de novembro.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a segunda versão de um diploma que altera o direito de petição, aumentando de 4.000 para 7.500 o número de assinaturas necessárias para que as iniciativas sejam discutidas em plenário.

2021 - A Assembleia da República aprova com os votos a favor do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e da deputada independente Joacine Katar Moreira, a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

PENSAMENTO DO DIA: