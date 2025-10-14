Cruzeiro pelas ilhas atlânticas traz mais de mil pessoas a bordo em escala de 10 horas na Madeira

O navio de cruzeiro Nautica, da companhia Oceania Cruises, chegou esta terça-feira, 14 de Outubro, ao Porto do Funchal, para uma escala com duração de cerca de 10 horas. A bordo viajam 647 passageiros e 390 tripulantes, totalizando mais de mil pessoas a passar o dia na capital madeirense.

Agenciado pela empresa JFM Shipping e comandado pelo croata Sasa Milosavljevic, o Nautica está a realizar um cruzeiro de 36 noites pelo Mediterrâneo e pelas ilhas atlânticas, que teve início a 11 de Setembro no porto grego de Piraeus. A viagem incluiu escalas em várias ilhas gregas (Mykonos, Lesbos, Santorini, Rodes e Creta), portos turcos (Bozcaada, Istambul, Kusadasi, Marmaris, La Goulette-Tunis e Antalya), além de Chipre (Limassol), Malta (La Valeta) e Tunísia (Tunes).

O itinerário passou ainda por vários portos italianos, como Palermo, Nápoles, Roma e Livorno, por França (Calvi, Cannes e Toulon), Espanha (Barcelona, Palma de Maiorca, Cartagena, Málaga, Lanzarote, Las Palmas, Tenerife e La Palma) e por Marrocos (Agadir), antes de chegar à Madeira.

O Nautica deixa o Funchal ao final da tarde, pelas 18 horas, com destino a Portimão. A viagem termina posteriormente em Lisboa.

Com 25 anos de operação, o Nautica foi construído pelos estaleiros franceses Chantiers de l’Atlantique e teve um custo aproximado de 200 milhões de euros. Destinado ao segmento premium, tem capacidade para 803 passageiros e 372 tripulantes.

O movimento de cruzeiros prossegue esta quarta-feira no Porto do Funchal com a chegada de mais dois navios, nomeadamente o Ventura e o Bolette.