A 9.ª edição da Conferência Inovação e Futuro realiza-se hoje, 21 de Outubro, às 15 horas, no Hotel Savoy Palace,no Funchal.

Sob o tema “ThinkBIG – Oportunidades sem fronteira”, este evento, em formato bilingue (português e inglês), propõe uma tarde dedicada à inovação, tecnologia e networking, reunindo fundadores, empreendedores, estudantes, investidores e a comunidade tecnológica para “explorar ideias sem fronteiras e descobrir novas oportunidades”.

Organizada pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira, com o patrocínio da NOS Madeira e Alberto Oculista, e com o apoio da Startup Madeira como Knowledge Partner e da Agência de Inovação e Modernização da RAM, IP-RAM como Parceiro Institucional, a conferência inclui talks inspiradoras, showcases de startups e momentos de networking.

Entre os oradores, destaca-se o compositor Pedro Macedo Camacho, responsável por bandas sonoras de jogos internacionais como Star Citizen, Call of Duty: Black Ops 7 e World of Warcraft: Shadowlands, distinguido nos Hollywood Music in Media Awards pelo jogo Chorus.

A activista marroquina Yasmina Benslimane, fundadora dos movimentos Politics4Her e Climate Sirens, trará a perspetiva da inovação social inclusiva e do ativismo digital pela igualdade de género e justiça climática.

O engenheiro informático Vítor Gonçalves, cofundador da startup Baluu e ex-CTO da Obby, partilhará a sua experiência no desenvolvimento de plataformas SaaS e soluções tecnológicas de escala global.

O investigador madeirense Luís Ferreira, doutorado em Média Digitais, apresentará o seu trabalho na ARDITI, centrado na criação de serious games e plataformas digitais para estimulação cognitiva em populações clínicas.

A empreendedora Michelle Maree, fundadora da The Nomad Escape, encerrará o painel com uma palestra sobre networking global e crescimento pessoal e profissional, inspirada na sua experiência a liderar uma comunidade de mais de 14 mil nómadas digitais.

Tome nota do programa detalhado:

15h00 – Check-in dos participantes no Savoy Palace.

dos participantes no Savoy Palace. 15h15 – Sessão de Boas-vindas , conduzida pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira , entidade organizadora da conferência.

, conduzida pelo , entidade organizadora da conferência. 15h20 – “Inovar em Equipa: do Star Citizen ao Call of Duty” , com Pedro Macedo Camacho ( PT ), compositor madeirense reconhecido internacionalmente pelas suas bandas sonoras para jogos de sucesso como Star Citizen , Call of Duty: Black Ops 7 , World of Warcraft: Shadowlands e Chorus , premiado nos Hollywood Music in Media Awards .

, com ( ), compositor madeirense reconhecido internacionalmente pelas suas bandas sonoras para jogos de sucesso como , , e , premiado nos . 15h45 – “Scaling Inclusive Social Innovation with Digital Technologies” , com Yasmina Benslimane ( EN ), ativista feminista marroquina, fundadora da Politics4Her e da Climate Sirens , iniciativas que promovem a liderança feminina e a justiça climática através da tecnologia e do ativismo digital.

, com ( ), ativista feminista marroquina, fundadora da e da , iniciativas que promovem a liderança feminina e a justiça climática através da tecnologia e do ativismo digital. 16h10 – Momento das Startups (PT) , com apresentações de:

, com apresentações de: Vítor Gonçalves , engenheiro informático, ex-CTO da Obby e cofundador da Baluu , uma plataforma de reservas B2B que processa milhões de transações anuais, partilhando a sua visão sobre tecnologia escalável e inovação em software.

, engenheiro informático, ex-CTO da Obby e cofundador da , uma plataforma de reservas B2B que processa milhões de transações anuais, partilhando a sua visão sobre tecnologia escalável e inovação em software. Luís Ferreira , investigador na ARDITI , doutorado em Média Digitais, apresentando a Musiquence Technologies , uma iniciativa focada no desenvolvimento de serious games e tecnologias digitais para estimulação cognitiva e saúde mental.

, investigador na , doutorado em Média Digitais, apresentando a , uma iniciativa focada no desenvolvimento de e tecnologias digitais para estimulação cognitiva e saúde mental. 16h30 – “Expand your Network, Expand your World!” , com Michelle Maree ( EN ), fundadora e CEO da The Nomad Escape , uma comunidade global que conecta empreendedores e nómadas digitais através de retiros e programas de mastermind em vários países.

, com ( ), fundadora e CEO da , uma comunidade global que conecta empreendedores e nómadas digitais através de retiros e programas de em vários países. 17h00 – Coffee & Conexões , um momento informal de networking entre participantes, oradores e representantes do ecossistema tecnológico e empresarial.

, um momento informal de networking entre participantes, oradores e representantes do ecossistema tecnológico e empresarial. 17h45 – Encerramento da conferência.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária. Entre outras propostas, será apreciado na generalidade o projecto de resolução, da autoria do JPP, intitulado "Recomenda ao Governo Regional da Madeira que regulamente o Decreto Legislativo Regional n.º 25/2023/M, que cria o programa de incentivos à promoção de habitação económica designado Casa Própria".

09h30/ 17h30 Visita Oficial do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.

09h30 Encontro com o presidente do Conselho de Administração da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e com o director Regional do Ambiente e Mar, no Edifício Madeira Tecnopolo - Campus Universitário da Penteada.

Encontro com o presidente do Conselho de Administração da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e com o director Regional do Ambiente e Mar, no Edifício Madeira Tecnopolo - Campus Universitário da Penteada. 10h30 Visita a Centros de Investigação da Universidade da Madeira (UMa), no Campus Universitário da Penteada.

Visita a Centros de Investigação da Universidade da Madeira (UMa), no Campus Universitário da Penteada. 12h00 Audiência com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia, no âmbito das Comemorações dos 50 Anos da Autonomia.

Audiência com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia, no âmbito das Comemorações dos 50 Anos da Autonomia. 13h30 Encontro com a Direcção da Casa de Saúde S. João de Deus.

Encontro com a Direcção da Casa de Saúde S. João de Deus. 15h30 Encontro com estudantes na Universidade da Madeira dedicado ao tema “Democracia e Participação”, na Reitoria da UMa – Colégio dos Jesuítas.

Encontro com estudantes na Universidade da Madeira dedicado ao tema “Democracia e Participação”, na Reitoria da UMa – Colégio dos Jesuítas. 17h30 Visita ao espaço ‘Projecto Casa Esperança’ da IPSS Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal ‘Garouta do Calhau’.

10h15 Os deputados do PSD/M na Assembleia da República promovem uma reunião de trabalho com o Grupo Parlamentar regional, tendo por base a proposta de Orçamento do Estado para 2026, na Secretaria Regional das Finanças.

11h30 Conferência de Imprensa do Sindicato dos Professores da Madeira, na sua sede, na Calçada da Cabouqueira, n.º 22, no Funchal.

SPM responde "às críticas sem sentido de um empresário do sector privado aos docentes" O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) irá "exercer o direito de resposta dos professores e educadores às declarações infundadas de um empresário do sector privado, dirigidas aos docentes, especialmente àqueles que optaram por transitar do ensino privado para o público".

15h00/ 18h00 Plenário de Trabalhadores da Siga Rodoeste.

Plenário de Trabalhadores poderá causar constrangimentos nos serviços da SIGA RODOESTE esta terça-feira O Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) informou, num comunicado de imprensa, que amanhã, 21 de Outubro, irá realizar-se um Plenário de Trabalhadores que poderá causar constrangimentos no serviço regular de transporte de passageiros transportados pela SIGA RODOESTE.

18h00 A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, preside ao Conselho de Juventude da Madeira, no Centro de Juventude do Funchal. Neste encontro, será abordado o tema ‘Saúde Mental dos Jovens’, com preleções da psicóloga Fabíola Mano e de Sara Vicário, do ‘Projeto 99 Plus One’.

19h00 Celebração do Beato Carlos d' Áustria, com missa no Santuário Nossa Senhora do Monte.

19h30 O Restaurante Desarma, no Hotel The Views Baía acolhe o primeiro de três eventos gastronómico de antevisão da Gala Guia MICHELIN Portugal 2026. O chef anfitrião, Octávio Freitas, receberá os chefs convidados Benoît Sinthon, João Luz, Rui Pinto e César Vieira, para uma interpretação da gastronomia madeirense.

Três restaurantes recebem eventos gastronómicos da Gala Guia Michelin na Madeira A apresentação do Guia Michelin Portugal, no qual será dada a conhecer a nova seleção de restaurantes portugueses, vai decorrer a 10 de Março do próximo ano, na Madeira, no Hotel Savoy Palace, sendo a coordenação gastronómica do evento assumida por Benoît Sinthon, chef do Il Gallo d'Oro.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Outubro:

1147 - Martim Moniz morre nas portas do Castelo de Lisboa, segundo a lenda.

1772 - Nasce o escritor e critico britânico Samuel Taylor Coleridge, nome fundador do Romantismo inglês, com William Wordsworth.

1790 - Nasce o poeta francês Alphonse de Lamartine, autor de "A Morte de Sócrates".

1803 - O químico inglês John Dalton apresenta o primeiro esboço da Tabela de Pesos Atómicos na Sociedade de Manchester.

1805 - Vitória da armada britânica comandada pelo almirante Horatio Nelson, na Batalha de Trafalgar, sobre a aliança franco-espanhola.

1833 - Nasce o químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Bernhard Nobel, inventor da dinamite, criador da Fundação Nobel.

1879 - Thomas Edison apresenta a lâmpada elétrica.

1904 - Morre, aos 27 anos, a escritora suíça de origem russa Isabelle Eberhardt, exploradora, viajante, autora de "Escritos no Deserto" e "Dans l'ombre chaude de l'islam".

1912 - Nasce o maestro britânico de origem húngara György Stern Solti, Georg Solti.

1913 - São publicadas as primeiras palavras cruzadas no New York World.

1917 - O ator português Vasco Santana estreia-se no palco do Teatro Avenida, em Lisboa, na figura de "compére" de uma revista da época.- Nasce o trompetista de jazz e compositor norte-americano John Birks Gillespie, Dizzy Gillespie.

1931 - Morre, aos 69 anos, o escritor austríaco Arthur Schnitzler, autor de "História de Um Sonho".

1945 - As mulheres francesas exercem pela primeira vez o direito de voto.1950 - Tropas chinesas começam a ocupação do Tibete.

1959 - Abre ao público o Museu Guggenheim, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1962 - John F Kennedy, Presidente dos Estados Unidos (EUA), ordena um ataque militar a Cuba (para dia 22). Há disparos de advertência dirigidos às embarcações próximas da chamada "linha de quarentena" estabelecida pelos norte-americanos.

1965 - A Organização de Unidade Africana decide apoiar a intensificação da luta pela independência nos territórios sob administração portuguesa.

1966 - Morrem perto de 150 pessoas no desabamento de uma mina de carvão no sul do País de Gales.

1967 - Realiza-se a grande manifestação de Washington contra a presença dos Estados Unidos no Vietname.

1969 - A vitória do SPD, na Alemanha Federal, garante a Chancelaria ao social-democrata Willy Brandt.

- Morre, com 47 anos, o escritor norte-americano Jean-Louis Lebris de Kerouac, Jack Kerouac, autor de "Pela Estrada Fora", referência da geração "beat".

1973 - Crise do petróleo. Quatro Estados do Golfo Pérsico cortam o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos, pelo apoio a Israel no conflito no Médio Oriente.

1974 - Assinatura do acordo de cessar-fogo entre as forças militares portuguesas e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

1982 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor colombiano Gabriel García Márquez, autor de "Cem Anos de Solidão".

- O austríaco Niki Lauda vence o Grande Prémio de Portugal de Fórmula Um e sagra-se campeão mundial da modalidade.

1983 - O navio-escola Polar (ex "Anne Linde"), construído em 1977 nos estaleiros Phoenix B. V., Westerbroeck, em Roterdão, com o seu primeiro registo em Viersen (RFA) e usado em cruzeiros até 1982, é incorporado na Marinha Portuguesa.

1984 - Morre, com 52 anos, o cineasta francês François Truffaut, nome essencial da "nouvelle vague", autor de "400 Coups", "Jules e Jim", "A Noite Americana".

1987 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao norte-americano Robert M. Solow, pelo contributo para a teoria do crescimento económico.

1988 - O antigo Presidente das Filipinas Ferdinando Marcos, e a mulher, Imelda, são acusados de fraude e corrupção pela justiça da cidade de Nova Iorque.

1991 - A escritora Natália Correia recebe o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, por "Sonetos Românticos".

1994 - Os Estados Unidos e a Coreia do Norte assinam, em Genebra, o acordo para a reestruturação do programa nuclear de Pyongyang.1996 - Portugal é eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).- Morre, com 86 anos, Mário Cal Brandão, advogado e fundador do Partido Socialista (PS).

1998 - Início da comercialização do Viagra em Portugal.

2003 - Entra em vigor a proibição de circulação na União Europeia de navios de casco simples que transportem produtos petrolíferos pesados, segundo uma norma que visa evitar acidentes como o do petroleiro Prestige em novembro do ano anterior.

- A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova uma resolução que exige a Israel que cesse a construção de um "muro de segurança" na Cisjordânia e que destrua os setores já erguidos. Telavive ignora a decisão.

- Morre, com 34 anos, o músico folk norte-americano Elliott Smith.

2005 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, promulga a lei que põe fim aos privilégios dos titulares de cargos políticos, como as subvenções vitalícias.

2006 - A justiça chilena autoriza o juiz espanhol Baltasar Garzón a interrogar o antigo Presidente do Chile, general Augusto Pinochet, e a mulher Lucia Hiriart, no caso das contas secretas mantidas no estrangeiro pelo ex-ditador.

- Privatização da Galp Energia. O preço por ação é fixado em 5,81 euros para a oferta pública de venda e para a venda direta das ações.

2007 - A cápsula espacial Soyouz aterra com sucesso no Cazaquistão com os dois cosmonautas russos Fyodor Yurchikhin e Oleg Kotov que estavam a residir na Estação Espacial Internacional e o primeiro astronauta da Malásia, Sheikh Muszaphar Shukor.

- O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, conquista pela primeira vez na sua carreira o Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio do Brasil, em São Paulo.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a nova Lei do Divórcio, deixando, contudo, um alerta para as situações de "profunda injustiça" a que este regime jurídico irá conduzir na prática, sobretudo para os mais vulneráveis.

- Mais de 60 pessoas morrem e 50 mil têm de abandonar as suas casas na Índia, devido à violência de fundamentalistas hindus contra cristãos.

2009 - O arquiteto português David Mares vence o Prémio do Público do concurso internacional de design de abrigos do Museu Guggenheim de Nova Iorque, com um modelo que conjuga aço, madeira e cortiça.

2010 - O Parlamento Europeu atribui o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento ao dissidente cubano Guillermo Fariñas, que se manteve em greve de fome contra o Governo dos irmãos Castro durante mais de quatro meses.

- A biblioteca particular de Fernando Pessoa, a primeira biblioteca portuguesa a ser integralmente digitalizada, passa a estar disponível online, por iniciativa da Biblioteca Nacional de Portugal.

- Morre, aos 62 anos, o fadista Manuel Domingues, vencedor do Prémio Amália Rodrigues de fado amador em 2006.

2011 - Os ministros das Finanças da Zona Euro aprovam o desembolso de uma nova 'tranche' de oito mil milhões de euros da ajuda financeira à Grécia.

2012 - Morre, com 82 anos, Alfred ("Alf") Kumalo, repórter-fotográfico que se notabilizou por ter registado alguns dos maiores momentos da luta de libertação da maioria negra sul-africana.

- Morre, com 80 anos, Yash Chopra, cineasta indiano, conhecido como o "Rei do Romance" da indústria cinematográfica de Bollywood, pelas clássicas histórias de amor.

2013 - Entrega do navio-escola Polar à Marinha portuguesa.

- A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição em Moçambique, denuncia o acordo de paz que assinou em 1992 com o Governo de Maputo, após a base do seu líder, Afonso Dhlakama, ter sido atacada e tomada pelo Exército.

2014 - O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, faz o discurso de despedida perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na véspera da eleição da "Comissão Juncker", e dois dias depois participa no seu último Conselho Europeu, no qual os líderes da UE fecharam um acordo sobre a política energética e climática da União até 2030.

- A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) elege Portugal, com 184 votos, para o Conselho de Direitos Humanos, organismo que observa a proteção e a promoção internacional dos direitos humanos, na reunião que decorre em Nova Iorque.

- Morre, aos 93 anos, o norte-americano Benjamin Crowninshield Bradlee, Ben Bradlee, jornalista e antigo editor principal do Washington Post que supervisionou a cobertura do escândalo "Watergate".

- Morre, aos 63 anos, Gerd Bonk, antigo halterofilista alemão medalhado olímpico em 1972 e 1976 com a bandeira da ex-República Democrática Alemã.

2015 - O ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, vê as medidas de coação alteradas, podendo ficar em liberdade, mediante o pagamento de uma caução de três milhões de euros, anuncia o Ministério Público.

2017 - Morre, aos 89 anos, Antoine Domino, Jr., Fats Domino, músico norte-americano pioneiro do rock'n'roll, conhecido por canções como "Blueberry Hill" e "Ain't that a shame".

2019 - União Ciclista Internacional anuncia que o espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor da Volta a Portugal em bicicleta em 2017 e 2018, foi suspenso preventivamente por 'doping'.

- Morre, aos 114 anos, Gustav Gerneth, homem mais velho do mundo, de nacionalidade alemã.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma aprovado por PS e PSD que reduz os debates europeus no parlamento para dois por semestre, depois de ter vetado uma primeira versão que previa apenas um por semestre.

2021 - O Conselho de Ministros aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na sequência da aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde, em 2019, que reafirma a centralidade do SNS no sistema de saúde, e aprova também uma proposta de alteração à legislação laboral, que acomoda as prioridades detetadas no âmbito da Agenda do Trabalho Digno.

- Morre, com 92 anos, Bernard Haitink, maestro holandês, titular da Real Orquestra do Concertgebouw, de Amesterdão, que dirigiu durante 27 anos, colocando-a entre as principais orquestras mundiais.

2023 - Morre, aos 86 anos, Bobby Charlton, antigo futebolista inglês, estrela do Manchester United, campeão do mundo em 1966 pela seleção inglesa.

2024 - Morre, aos 98 anos, o pintor Aníbal Alcino, o último dos Independentes, grupo de artistas criado nos anos 40 do século XX, em Portugal.

- Morre, aos 66 anos, Paul Andrews, músico britânico, mais conhecido pelo nome artístico Paul Di'Anno, vocalista da banda de metal Iron Maiden.

PENSAMENTO DO DIA

Não há acto mais corajoso nem mais belo do que o da partida Isabelle Eberhardt (1877-1904), escritora, exploradora, viajante suíça de origem russa

Este é o ducentésimo nonagésimo quinto dia do ano. Faltam 71 dias para o termo de 2025.