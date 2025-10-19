'Spirit of Discovery' traz 951 passageiros ao Funchal

O 'Spirit of Discovery' chegou na manhã deste domingo, pelas 7 horas, ao Funchal. O navio cruzeiro, da Saga Cruises, conta com 951 passageiros e 508 tripulantes e vai permanecer no molhe da Pontinha até às 17 horas, altura em que prossegue viagem rumo ao porto de Santa Cruz de La Palma.

Pertence à classe de navios de expedição e está preparado para enfrentar as condições adversas dos círculos polares. Nesta viagem de 15 dias pelas ilhas do Atlântico, é comandado pelo croata Franko Papic, e na Madeira é agenciado pela Wilhelmsen.

O cruzeiro começou no dia 15 de Outubro, em Portsmouth, Reino Unido, de onde chegou ao Funchal. Daqui, prossegue viagem para Santa Cruz de La Palma, fazendo depois escalas em San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria e Lanzarote (todos nas ilhas Canárias). Cadiz, a 26 de Outubro, é a última paragem antes de terminar a viagem quatro dias depois em Portsmouth.

Com apenas seis anos de serviço, o cruzeiro foi construído na Alemanha, nos estaleiros de Meyer Werft, e remodelado este ano. É navio-irmão do 'Spirit of Adverture'.

Esta semana, o Porto do Funchal tem previsto receber mais seis navios de cruzeiro. O 'Azura', já na segunda-feira, e depois na terça será dia de muito movimento com as escalas do 'Scarlet Lady', 'Britannia' e 'Royal Clipper'. Domingo, mais duas escalas: 'Disney Destiny' e 'Europa 2'.