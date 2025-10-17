Nevoeiro trava saída do Nacional para o Porto

O voo da TAP (TP170) que iria transportar a comitiva do Nacional para o Porto foi cancelado, esta manhã, devido à fraca visibilidade no Aeroporto da Madeira, deixando a equipa madeirense retida e a realização jogo da Taça de Portugal em risco.

Tal como o DIÁRIO avançou, as condições meteorológicas adversas têm estado a afectar algumas as ligações aéreas na Região, tendo já originado alguns voos divergidos para o Porto Santo e outros cancelamentos.

Face a este imprevisto, o emblema alvinegro "aguarda por novas informações" sobre uma eventual reprogramação da viagem. Mas, dada à incerteza quanto à deslocação, o jogo da Taça de Portugal, agendado para amanhã, às 11 horas, no reduto do Rebordelo, poderá estar em risco de não acontecer.