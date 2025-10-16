Espectáculo europeu já decorre na praia do Porto Santo

O sol e o bom tempo fez questão de brindar o primeiro dia de jogos da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia, que pela quarta vez consecutiva tem como palco a deslumbrante praia do Porto Santo.

Entre hoje e domingo, a ilha dourada transforma-se no epicentro do andebol de praia europeu, acolhendo uma vibrante competição entre 32 equipas — 16 masculinas e 16 femininas — que lutam pelo tão cobiçado título europeu de clubes de 2025.

Com 32 jogos agendados para hoje, os campeões masculinos de 2025, os portugueses GRD Leça-Spar tiveram as honras de abrir a edição deste ano, pelas 10 horas, e logo com um triunfo diante dos neerlandeses do Rotterdam Handball por 2-0.

Quanto às campeãs, as dinamarquesas do The Danish Beach Handball Dream fazem a sua estreia pelas 12h15 diante das britânicas do London GD.

Ao longo dos próximos dias, esperam-se jogos intensos, com algumas das melhores equipas europeias a disputarem cada ponto com garra e paixão.

Com a chancela de qualidade da Federação Europeia de Andebol (EHF), Federação de Andebol de Portugal em parceria com a Associação de Andebol da Madeira e com o fulcral apoio do Governo Regional e da autarquia do Porto Santo a Taça dos Campeões promete ser, mais uma vez, uma verdadeira festa do andebol de praia — e Porto Santo está, orgulhosamente, no centro desta celebração.