Técnico do Nacional antevê jogo "muito tático" diante do Estoril Praia

O técnico do Nacional, Tiago Margarido, disse hoje que espera um duelo "muito tático" diante de um Estoril Praia com excelentes jogadores, em antevisão ao jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.

"Acredito que vai ser um excelente jogo de futebol, muito tático e com constantes ajustes, tanto da parte do Estoril Praia, como da nossa parte. Portanto, acredito que será um bom espetáculo", referiu o treinador dos insulares, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Sobre o conjunto orientado pelo escocês Ian Cathro, que tem "ideias fora da caixa", Margarido destacou o "perfil técnico muito elevado" dos 'canarinhos', que valem mais do que o 16.° lugar que ocupam.

"Acho que a classificação atual do Estoril Praia não espelha, de todo, aquilo que é a sua qualidade e as exibições que tiveram até ao momento", explicou.

Apesar das vitórias nas duas últimas jornadas, diante do Sporting de Braga (1-0) e do Moreirense (3-2), o 'timoneiro' dos madeirenses prefere valorizar a "qualidade de jogo" apresentada pela sua equipa, deixando as questões da manutenção para uma fase mais adiantada do campeonato.

"Não faço contas pontuais ao momento que atravessamos. A mim, interessa-me fazer contas nas últimas quatro jornadas. O que sei é que estamos a fazer um caminho em que, de jogo para jogo, mostramos consolidação em relação à nossa forma de jogar", notou.

Poupado nas últimas duas partidas, o capitão João Aurélio, de 37 anos, já treina sem limitações e pode integrar a convocatória, assim como Daniel Júnior, que recuperou de lesão e somou os primeiros minutos na vitória frente ao Rebordelo (3-1), a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Por sua vez, Lucas França, Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza continuam entregues ao departamento clínico e são baixas confirmadas para este encontro.

O Nacional, 10.° classificado, com 10 pontos, visita no domingo o Estoril Praia, que ocupa o 16.° lugar, com seis, no Estádio António Coimbra da Mota, a partir das 15:30, com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.