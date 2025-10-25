Movimento Madeira Autonomia elege novos órgãos sociais

O movimento cívico Madeira Autonomia (MMA) anunciou, hoje, a eleição dos novos membros dos seus órgãos sociais, dando início a uma nova etapa na sua trajetória cívica e política.

Na nova direcção, Alexandra Nepomuceno assume a presidência, tendo como vice-presidente Edgar Silva e vogal Indalécio Santos.

Já a Assembleia Geral passa a ser presidida por José Manuel Rodrigues, contando com José Maurício Rodrigues como vice-presidente e Miguel Luís Fonseca, um dos fundadores do movimento e presidente honorário, como secretário.

O Conselho Fiscal será liderado por Eduardo Freitas, com Paulo Farinha como vice-presidente e Margarida Neves como relatora.

Durante a assembleia, o movimento aprovou ainda um voto de louvor e aclamação ao anterior presidente da Assembleia Geral, Rui Nepomuceno, destacando a sua “luta de uma vida pela Democracia e pela Autonomia Constitucional”.

O MMA sublinha que esta renovação de órgãos representa um reforço do seu compromisso com os ideais que marcaram a sua fundação, centrados na defesa da Autonomia dos territórios portugueses do Atlântico, na concretização das propostas apresentadas ao longo dos anos e no lançamento de novas iniciativas que promovam os seus princípios e valores democráticos.