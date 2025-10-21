“A autonomia deve ser uma festa nacional”

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, admitiu hoje que não vê qualquer problema em que o ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, possa discursar na cerimónia dos 50 anos da Autonomia, que se assinalam em 2026.

Confrontado com a proposta do deputado único do JPP, Filipe Sousa, que anunciou na RTP-Madeira a intenção de sugerir a intervenção de Jardim no Parlamento nacional, Aguiar-Branco reforçou o que dissera na véspera na sessão solene de abertura das comemorações, sublinhando que “a autonomia não foi uma benesse nem um privilégio, mas o resultado de uma conquista feita ao longo dos anos, sempre no respeito pelas regras democráticas”.

Sobre o formato das celebrações, o presidente do Parlamento destacou a importância de uma abordagem conjunta entre a Região e o Estado. “Será normal o modelo que iremos avaliar em conjunto, porque eu também referi que era uma iniciativa que deveria ser em conjunto, para que a autonomia também seja, não seja só uma festa regional, seja uma festa nacional”, afirmou.

Aguiar-Branco acrescentou ainda que “devemos celebrar a autonomia como um valor nacional, não apenas regional” e reiterou que, pessoalmente, “não vê problema que essa situação aconteça”.

Por esta hora o presidente da Assembleia da República visita a Casa de Saúde S. João de Deus, no Trapiche, freguesia de Santo António. Segue-se, às 15h30, uma sessão com estudantes na Universidade da Madeira, na Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, subordinada ao tema “Democracia e Participação”. O último acto oficial está marcado para as 17h30, com uma visita ao espaço Projecto Casa Esperança, da IPSS Garouta do Calhau, no Beco do Paiol, freguesia de São Pedro, encerrando assim a visita oficial à Região Autónoma da Madeira.