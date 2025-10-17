Cuca Roseta e OCM em ensaios para o concerto dos 50 Anos da Autonomia da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta pelas 21h30 deste sábado, 18 de Outubro, um concerto comemorativo dos 50 anos da Autonomia da Madeira, com entrada gratuita. O espetáculo terá lugar no Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos - Marcos Freitas e contará com a participação especial da fadista Cuca Roseta.

Esta sexta-feira foi dia de ensaios para anteceder o evento que é promovido pela Comissão Executiva das Comemorações dos 50 Anos da Autonomia, presidida por João Cunha e Silva, e integra o ciclo de concertos concelhios que assinalam a data. Confira as imagens da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira:

O concerto será dirigido pelo maestro convidado Francisco Loreto e apresentará novos arranjos orquestrais do compositor madeirense Marino de Freitas, diferentes das versões anteriormente interpretadas por Cuca Roseta na Região. O programa inclui temas como Amor de Domingo, Marcha do Centenário, Preto e Branco, Não sei de onde, Finalmente, entre outros.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.