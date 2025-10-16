Festival Internacional de Órgão da Madeira arranca já amanhã

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcou presença na conferência de imprensa de apresentação da 14.ª edição do Festival Internacional de Órgão da Madeira.

O festival arranca já amanhã, dia 17 de Outubro, na Igreja de São João Evangelista (Colégio), no Funchal.

Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, com a direcção artística de João Vaz.

De acordo com João Vaz, director artístico do festival, o tema deste ano é ‘As Mulheres na Música’ e, salienta que “apesar das diferenças nos programas e nos artistas, as duas coisas que se mantiveram inalteráveis foi a qualidade dos programas apresentados e o património organístico da Madeira”.

“A expressão ‘mulheres na música’ pode induzir a pensar que apenas mulheres participarão, mas o objectivo é mostrar o papel das mulheres ao longo da história da música, tanto como intérpetes, como sobretudo compositoras e dinamizadoras” João Vaz, director artístico do festival

O director, no seu discurso, destacou que “é a primeira vez que esta temática é abordada em Portugal num festival de órgão”, acrescentando que, tendo em conta o tema, “a direcção artística do festival deste ano, é partilhada com a musicóloga Dr.ª Inês Thomas Almeida”.

A conferência de abertura será presidida pela musicóloga, amanhã.

Eduardo Jesus considera que este evento se destaca pela “consistência e qualidade, refletindo o cuidado e o rigor do projecto artístico”.

“Este festival tem contribuído para o crescimento da sensibilidade do público madeirense, que hoje demonstra interesse e entusiasmo. Além disso, é um evento que valoriza e qualifica a Madeira, sendo uma referência europeia que reforça a projecção da Região” Eduardo Jesus, secretario regional da Economia, Turismo e Cultura

De acordo com o governante, há uma aposta na descentralização do festival com concertos em Machico, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, no Porto da Cruz e ao Convento de Santa Clara, contudo “já foi lançado o desafio para incluir a Ribeira Brava na próxima edição”.

O concerto de amanhã será protagonizado por duas jovens, ambas compositoras e uma delas madeirense, Laura Mendes.

Estão previstos 11 concertos em cinco igrejas do Funchal (Sé, Convento de Santa Clara, Igreja de Santa Luzia, Igrejas do Colégio, São Martinho), Porto da Cruz (Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe) e Machico (Igreja de Nossa Senhora da Conceição)

O festival decorre até ao dia 26 de Outubro e todos os espectáculos são de entrada gratuita