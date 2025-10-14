Representantes dos principais órgãos de comunicação social da Madeira debatem 'Fake News'

Os três representantes dos principais órgãos de comunicação social da Madeira estarão, hoje, em Bruxelas, para debater o tema das “fake news”. O evento é promovido pelo eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves, que convidou Ricardo Miguel Oliveira, director-geral editorial do DIÁRIO de Notícias da Madeira, Miguel Silva, director do JM-Madeira, e Gil Rosa, subdirector de conteúdos da RTP-Madeira, para relectir sobre a desinformação.

O debate procurará analisar como as notícias falsas se propagam e qual o seu impacto sobre a confiança nas instituições, no jornalismo e na democracia.

“Num tempo em que qualquer publicação nas redes sociais pode alcançar milhares de pessoas, é importante discutir o papel da informação credível e encontrar formas de combater a manipulação e a desinformação”, afirma Sérgio Gonçalves.

Paralelamente, os jovens vencedores da edição 2024/2025 do concurso ‘Europe Calling’ (que estão também a Bruxelas a convite de Sérgio Gonçalves) serão também incentivados a dar a sua perspectiva sobre o fenómeno da desinformação.

Esta iniciativa enquadra-se na estratégia do eurodeputado para reforçar o diálogo entre a sociedade civil e os representantes políticos, promovendo uma comunicação mais próxima e informada.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, no Parlamento madeirense. Integram a Conferência dos Representantes dos Partidos, os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e os presidentes dos grupos parlamentares do PSD, JPP, PS e CH e deputados das representações parlamentares do CDS/PP e lL.

11h00 O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visita as instalações do Parque Avícola da Arado Mayor Canhas (Ponta do Sol). A Arado Mayor encontra-se a expandir significativamente a sua capacidade produtiva, prevendo duplicar a produção anual de ovos. A expansão do parque avícola representa um investimento total de quase cerca de 5 milhões de euros.

12h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as obras recentemente concluídas no concelho da Ribeira Brava – que incluíram, entre outras infraestruturas, a construção de praça, parque de estacionamento, requalificação de ruas da baixa –, num investimento global de 5,6 milhões de euros. Na ocasião será descerrada a placa toponímica da nova praça, junto à Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

14h30 A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visita hoje o Centro Social e Paroquial da Sagrada Família, no Funchal. Esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) é responsável pelo projecto de conservação e renovação do Lar S. Francisco - Centro de Dia, sob o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência e da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

15h00 Conferência de imprensa para apresentação da candidatura de Ricardo Franco à liderança do Partido Socialista na Madeira, na sede do partido.

15h00/17h00 “Roadshow 2025 - 40 anos da Adesão de Portugal às Comunidades Europeias”, na Escola Secundária de Francisco Franco.

De 14 a 16 de Outubro Andreia Collard, directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, da Secretaria Regional de Economia, liderada por José Manuel Rodrigues, será uma das oradoras convidadas no 7.º Fórum de Economia Urbana, a realizar-se no Canadá, em Ontário.

CULTURA

O Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal acolhe, esta terça-feira, o Pitch e Fórum Atos, respectivamente às 10h30/12h00 e às 18h00/20h00. Estes dois momentos reúnem artistas, agentes culturais e parceiros institucionais num espaço de partilha e reflexão sobre a criação artística e o desenvolvimento cultural no concelho.

16h00 A Universidade da Madeira vai acolher mais uma edição do PréFestival. CINANIMA25 nas Universidades. Esta é uma iniciativa que antecede a 49.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, que decorrerá entre 7 e 16 de Novembro, na cidade de Espinho.

Pré-Festival. CINANIMA nas Universidades a 14 de Outubro na Madeira A Universidade da Madeira vai acolher, a 14 de Outubro, a partir das 16 horas, mais uma edição do PréFestival. CINANIMA25 nas Universidades. Esta é uma iniciativa que antecede a 49.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, que decorrerá entre 7 e 16 de Novembro, na cidade de Espinho.

21h30 A Orquestra Clássica da Madeira apresenta “Solistas OCM” no Reid´s Palace A Belmond Hotel.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Outubro, Dia Mundial da Normalização e Dia Mundial da Espirometria:

1847 - Nasce o escultor português Soares dos Reis, autor de "O Desterrado", em Mafamude, Vila Nova de Gaia.

1890 - Nasce o político norte-americano Dwight D. Eisenhower, comandante-chefe das forças aliadas durante a II Guerra Mundial e 34.º Presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961.

1894 - Nasce o escritor e pintor norte-americano Edward Estlin Cummings, autor de "Quarto Enorme".

1906 - Nasce a filósofa alemã Hannah Arendt, referência do pensamento contemporâneo, autora de "As Origens do Totalitarismo".

1911 - Nasce Phan Dinh Khai, Le Duc Tó, político vietnamita, um dos fundadores do partido comunista da Indochina em 1930. Recusou o Prémio Nobel da Paz em 1973.

1933 - A Alemanha de Adolf Hitler abandona a Conferência sobre Desarmamento e deixa a Sociedade das Nações.

1936 - É publicado decreto-lei nº. 27084, emitido pelo Ministério da Educação Nacional - Direcção Gera do Ensino Secundário e publicado no Diário do Governo nº. 241/1936, a reforma do ensino liceal do Estado Novo "arte de resolver policialmente o problema da ordem burguesa", como foi considerada por críticos da ditadura.

1939 - II Guerra Mundial. Um submarino nazi afunda o navio britânico Royal Oak. Morrem 800 pessoas.

1944 - Morre, aos 52 anos, o marechal de campo alemão Erwin Rommel, obrigado ao suicídio por Adolf Hitler, depois da derrota nazi em África.

- II Guerra Mundial. Libertação de Atenas.1947 - O piloto norte-americano Charles Yeager realiza o primeiro voo supersónico.

1962 - A agência Central de Inteligência (CIA) norte-americana autoriza o voo de um avião de espionagem sobre Cuba. Os Estados Unidos detetam a presença no país de mísseis SS-5 com ogivas nucleares.

1964 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao líder religioso norte-americano Martin Luther King, pela sua luta não violenta pelos direitos civis da população afro-americana.

1967 - Morre, com 65 anos, o escritor francês Marcel Aymé, autor de "Rua Sem Nome".

1968 - Primeira emissão televisiva do espaço, a partir da nave espacial norte-americana Apolo 7.

1970 - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) assinala os dez anos da Declaração de Descolonização e os 25 da organização com a aprovação do Programa de Ação para Acelerar a Independência dos Povos Coloniais.

1977 - Morre, aos 74 anos, o actor e músico norte-americano Harry Lillis Crosby, Bing Crosby.

1978 - É inaugurada a Escola de Medicina Dentária de Lisboa, criada pelo decreto-lei nº. 282/75 de 6 de Junho, emitido pelo Ministério da Educação e Cultura - Secretaria de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica e publicado no Diário do Governo nº. 130/1975 de 06 de Junho.

- Começa o Conclave de Cardeais para a eleição do sucessor do Papa João Paulo II.

1981 - O Prémio Nobel da Paz é concedido ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), por promover os direitos fundamentais dos refugiados".

- Hosni Mubarak é eleito Presidente do Egito.

1984 - A primeira assembleia do Conselho das Comunidades Portuguesas reclama o direito de voto dos emigrantes nas eleições presidenciais.

1985 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos norte-americanos Michael S.Brown e Joseph L.Goldstein, pelas descobertas sobre a "regulação do metabolismo do colesterol".

1986 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao escritor norte-americano de origem romena Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto, por ser um mensageiro para a humanidade, sua mensagem é de paz, expiação e dignidade.

1987 - Morre, com 98 anos, o general João Sarmento Pimentel, combatente republicano, um dos revoltosos de 05 de outubro de 1910, opositor à ditadura.

1988 - O Metropolitano de Lisboa inaugura o prolongamento da linha que liga Sete Rios (atual Jardim Zoológico) ao Colégio Militar/Luz.

1990 - Morre, aos 72 anos, o pianista compositor e regente norte-americano Leonard Bernstein, autor das óperas "Candide", "Trouble in Tahiti" e de projetos de divulgação como os Concertos para Jovens.

1991 - Fidel Castro e o seu irmão Raul Castro são reeleitos para a liderança do comité central do Partido Comunista de Cuba.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído à birmanesa Aung San Suu Kyi, líder do movimento pró democracia, sob prisão em local desconhecido.

1994 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente da Organização de Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, ao ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Shimon Peres, e ao primeiro-ministro israelita, Yitzhak Rabin.

1998 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao indiano Amartya Sen, pela abordagem social da teoria económica.

2002 - O ministro britânico para a Irlanda do Norte, John Reid, anuncia que o Governo britânico decidiu suspender "sine die" as instituições semi-autónomas da Irlanda do Norte (parlamento e executivo).

2003 - Morre, com 83 anos, o canadiano Ben Metcalfe, ambientalista e jornalista, cofundador da organização Greenpeace.

2004 - Em visita oficial à china, o Presidente russo, Vladimir Putin, assina um acordo com o seu homólogo chinês, Hu Jintao, que delimita a problemática zona leste da fronteira, na origem de confrontos na década de 1960 e 1970, quando as relações entre Pequim e Moscovo atravessam uma das fases mais turbulentas.

- Morre, com 64 anos, Fernando Brederode dos Santos, membro das equipas dos jornais República, O Primeiro de Janeiro, O Século Ilustrado, Jornal do Comércio, Diário de Lisboa e ainda da ANOP e da Agência Lusa. Grande Prémio da Crónica, Oficial da Ordem da Liberdade.

2005 - Na XV Cimeira Ibero-americana, em Salamanca, os Estados-membros discutem imigração, luta contra a pobreza, catástrofes e terrorismo. Espanha propõe a criação de um Conselho Económico e Social Ibero-americano.

2006 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 1718 que impõe sanções económicas e comerciais à Coreia do Norte e exige que Pyongyang se abstenha de qualquer novo teste nuclear.

- O Governo do Sudão assina um acordo de paz com a "Frente do Leste", que agrupa vários movimentos rebeldes dessa zona do país.

- Morre, aos 84 anos, Augusto Cabral, biólogo moçambicano, director do Museu de História Natural de Maputo.

2007 - Uma explosão de origem criminosa mata seis pessoas e fere 32 num cinema lotado em Ludhiana, no estado de Punjab, norte da Índia.

2008 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica Portugal como um dos cinco países do mundo que mais "notáveis progressos" fizeram na redução da taxa de mortalidade desde 1975, em especial da mortalidade infantil.

- O Prémio Richelieu Senghor, em Paris, França, é entregue pela primeira vez a um português, a professora Cristina Robalo Cordeiro, vice-reitora da Universidade de Coimbra.

- O livro "O Tigre Branco", do escritor e jornalista indiano Aravind Adiga, é o vencedor do Man Booker Prize, um dos mais prestigiados prémios da literatura mundial.

2011 - Morre, aos 63 anos, a cubana Laura Pollan, líder das Damas de Branco (esposas e mães de prisioneiros políticos cubanos).

2012 - O PS vence as eleições regionais nos Açores ao conquistar oito das nove ilhas, tendo apenas a ilha Graciosa votado em maioria no PSD. O Partido Socialista elege 31 dos 57 deputados, o PSD 20, o CDS-PP três e Bloco de Esquerda (BE), PCP e PPM um deputado cada um. Vasco Cordeiro sucede a Carlos César como presidente do Governo Regional.

- O paraquedista austríaco Felix Baumgartner é o primeiro homem a saltar em queda livre a mais de 38 quilómetros de altitude, ultrapassando a barreira do som.

2013 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído a três norte-americanos, Lars Peter Hansen, Eugene Fama e Robert Shiller.

- O júri do prémio da Fundação Mo Ibrahim, que distingue a boa governação em África, decide, pelo segundo ano consecutivo, não atribuir o prémio.

2014 - A polícia de Hong Kong detém vários manifestantes durante alguns dos mais violentos confrontos registados desde o início dos protestos pró democracia, há mais de duas semanas, no centro financeiro da cidade.

- O Governo catalão renuncia ao referendo sobre a independência da Catalunha previsto para 09 de novembro, interditado pelo Tribunal Constitucional espanhol.

2015 - Centenas de pessoas concentram-se no Rossio, em Lisboa, para manifestar solidariedade com os 15 presos políticos em Angola.

- Morre, aos 81 anos, António da Silva, cozinheiro português conhecido por "chefe Silva".

2016 - Morre, com 72 anos, José Lello, antigo ministro, secretário de Estado e dirigente do PS.

2018 - Morre, aos 81 anos, Eduardo Arroyo, pintor, escultor e escritor espanhol.

2019 - O Tribunal Supremo espanhol condena dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até 13 anos de prisão.

- A justiça espanhola emite uma ordem europeia de detenção e entrega contra o ex-presidente do Governo Regional da Catalunha, Carles Puigdemont, que se encontra na Bélgica.

- A Organização Mundial de Comércio (OMC) autoriza definitivamente Washington a impor sanções aduaneiras contra a União Europeia, em resposta aos subsídios concedidos ao construtor aeronáutico europeu Airbus pelos governos europeus.

- Morre, aos 81 anos, Manuel Amado, pintor.

- Morre, aos 89 anos, Harold Bloom, escritor e crítico literário norte-americano.

2020 - Covid-19. Portugal passa da situação de contingência para situação de calamidade, anuncia o primeiro-ministro, António Costa, justificando com a gravidade da evolução da pandemia. É decidido que a partir das 00:00 não pode haver ajuntamentos de mais de cinco pessoas na via pública e eventos familiares (como casamentos) não podem ter mais de 50 pessoas. Ficam também proibidos os festejos académicos.

- O Centro de Incubação de Negócios da Agência Espacial Europeia (ESA BIC) em Portugal, coordenado pelo Instituto Pedro Nunes (IPN), de Coimbra, vence o Prémio RegioStars, promovido pela Comissão Europeia.

- O Conselho de Ministros aprova a regulamentação de Lei de Bases dos recursos geológicos no que respeita aos depósitos minerais, que prevê padrões de sustentabilidade ambiental "mais exigentes", a repartição dos benefícios económicos com as populações e mais poderes para os municípios.

- Os governadores e ministros das Finanças do G20 anunciam uma extensão da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida até março do ano seguinte, com possibilidade de ser prolongada por mais seis meses.

- A poetisa portuguesa Ana Luísa Amaral vence o prémio literário espanhol Leteo, suspenso desde 2017, cuja entrega será realizada no dia 16 de outubro no Auditório Ciudad de León.

- O tribunal penal de Atenas condena a 13 anos de prisão o líder do partido neonazi grego Aurora Dourada, Nikolaos Mijaloliajos, e os restantes seis dirigentes, uma semana depois de terem sido declarados culpados por formação de organização criminosa.

- Morre, aos 85 anos, José Augusto Martins Fernandes Pedreira, bispo emérito de Viana do Castelo.

2022 - A representante especial das Nações Unidas para Violência Sexual em Conflito, Pramila Patten, alerta que as violações e agressões sexuais atribuídas às forças russas na Ucrânia constituem claramente "uma estratégia militar" e "uma tática deliberada para desumanizar as vítimas".

- O ciclista Ivo Oliveira conquista a medalha de bronze na perseguição individual dos Mundiais de pista, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França, o primeiro pódio para Portugal nesta edição e o segundo da carreira para o luso.

- A ciclista Maria Martins conquista a medalha de bronze no concurso olímpico do omnium dos Mundiais de pista, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França, o segundo pódio para Portugal nesta edição e o segundo da carreira para a lusa.

- Morre, aos 80 anos, Olímpia Feteira, filha única do falecido milionário radicado no Brasil Lúcio Tomé Feteira (1902-2000).

- Morre, com 72 anos, Robbie Coltrane, actor escocês, interpretou Rubeus Hagrid nos filmes da saga "Harry Potter". Vencedor de três prémios BAFTA na categoria de Melhor Ator com a interpretação do psicólogo forense Dr. Eddie 'Fitz' Fitzgerald no drama "Cracker".

2024 - O norte-americano Daron Acemoglu, de origem turca, e os britânicos Simon Johnson e James A. Robinson, são distinguidos com o Prémio Nobel das Ciências Económicas.

PENSAMENTO DO DIA

A triste verdade é que o pior dos males é sempre causado por aqueles que nunca pensaram sequer em seguir a via do bem ou do mal Hannah Arendt (1906-75), filósofa norte-americana de origem alemã

Este é o ducentésimo octogésimo oitavo dia do ano. Faltam 78 dias para o termo de 2025.