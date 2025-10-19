Colisão entre ligeiros em São Martinho

Pelas 10h30 deste domingo duas viaturas ligeiras colidiram na Rua do Engenho do Mel, em São Martinho, resultado em dois feridos.

Uma das vítimas ficou encarcerada, tendo sido retirada da viatura pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A corporação esteve no local com três veículos, entre eles o veículo desencarcerador, e 9 elementos.

Apesar de não ter sido possível apurar a gravidade dos ferimentos das vítimas, sabe-se que foram transportadas para o hospital.