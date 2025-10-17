Dinarte Fernandes toma posse a 31 de Outubro

O centrista Dinarte Fernandes, recém-eleito, no domingo passado, presidente da Câmara Municipal de Santana, toma posse no próximo dia 31 de Outubro, pelas 15 horas, numa cerimónia que terá lugar na Praça da Cidade.

Segundo os resultados oficiais, Dinarte foi reeleito presidente da Câmara nortenha, com 2.856 votos (63,95%), garantindo 4 vereadores, enquanto o PSD ficou-se pelos 1.287 votos (28,82%), elegendo um vereador. O Chega foi o terceiro partido mais votado mas não foi além dos 3,36%.