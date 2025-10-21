Agressão com um objecto cortante na Rua do Pina

Um homem de 48 anos foi agredido esta manhã na Rua do Pina, no Funchal, com um objecto cortante.

Alertados pelas 6 horas desta terça-feira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até ao local para prestar socorro à vítima.

Por apresentar um golpe atrás da orelha, foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.