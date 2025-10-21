 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Agressão com um objecto cortante na Rua do Pina

None

Um homem de 48 anos foi agredido esta manhã na Rua do Pina, no Funchal, com um objecto cortante. 

Alertados pelas 6 horas desta terça-feira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até ao local para prestar socorro à vítima. 

Por apresentar um golpe atrás da orelha, foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo