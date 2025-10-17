Jorge Carvalho toma posse a 27 de Outubro

O novo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, eleito pela coligação PSD/CDS, toma posse no próximo dia 27 de Outubro, uma segunda-feira.

Será o presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes, a dar posse ao novo Executivo camarário.

O novo Executivo é composto por onze vereadores, a coligação ‘Funchal Sempre Melhor’ do PSD/CDS-PP, liderada pelo social-democrata Jorge Carvalho, venceu as eleições do passado domingo e governará com maioria absoluta, com seis vereadores. O Juntos do Povo elegeu dois; o Chega outros dois e o PS um representante na Câmara.