Jorge Carvalho toma posse a 27 de Outubro

Está confirmado. A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos do Funchal realiza-se na segunda-feira, 27 de Outubro, às 15 horas, bem como os membros Assembleia Municipal do Funchal.

O acto marcará o início de funções de Jorge Carvalho, eleito presidente da Câmara Municipal, e de José Luís Nunes, que reassume a presidência da Assembleia Municipal.

Com uma maioria alcançada nas eleições de 12 de Outubro, Jorge Carvalho assegura ao PSD uma governação estável na capital madeirense, reforçada pelos resultados obtidos nas freguesias, onde o partido conquistou as dez Juntas.

A sessão solene deverá contar com a presença do presidente do Governo Regional bem como representantes das várias forças políticas, dos novos autarcas das freguesias e de diversas entidades regionais, simbolizando o arranque de um novo ciclo político no Funchal.