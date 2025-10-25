XVIII Corrida das Mulheres vai hoje para a estrada

O Núcleo Regional Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Associação de Atletismo da Madeira promovem este sábado, 25 de Outubro, a XVIII Corrida da Mulher, no âmbito da campanha Outubro Rosa.

A concentração está prevista pelas 19 horas, junto à Sé Catedral do Funchal, com a prova a arrancar pelas 20 horas.

A corrida, sem carácter competitivo, destina-se à população em geral, podendo ser feita a correr, a marchar ou a andar. A prova conta com uma extensão aproximada de 1,3 km, com artida na Rua do Aljube (ao lado da Sé), passando pela Rua Fernão de Ornelas, Rua do Anadia, Av. Do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida Zarco, em direção à meta junto à Sé.

A t-shirt tem um custo de 6 euros, valor que reverterá na sua totalidade à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo nonagésimo nono dia do ano, em que faltam 67 dias para o fim de 2025:

- 09h30 - Mesa redonda 'O Aprofundar da Democracia Participativa', no âmbito do Lab4Youth, que decorre no Museu da Eletricidade, na Casa da Luz, com Sara Cerdas, antiga deputada ao Parlamento Europeu, Diogo Machado, da Associação Os 230 e Paula Margarido, secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude;

- Das 09h30 às 11h30 - Café Memória da Madeira com o tema 'A magia de comunicar' no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

- Das 10 às 13 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove 'Aos Sábados no Parque', com uma sessão especial no Parque Ecológico do Funchal dedicada ao projeto LIFE Natura@night, sob o mote 'Por uma noite com vida;

- 11 horas - Tomada de posse da Junta de Freguesia de São Martinho;

- 12h30 - 5.º Encontro dos Fuzileiros da Região Autónoma da Madeira no antigo paiol de munições do Funchal actualmente a Liga dos Combatentes, no Beco do Paiol;

- Das 14h30 às 18h30 - A Bordal – Bordados da Madeira e a AROUNDtheTREE apresentam uma nova colecção no Palácio Biester, Galeria Luka, em Sintra;

- 15 horas - XII Sarau Anual de Poesia Madeirense com homenagem ao Padre Martins Júnior no Museu da Electricidade, na Casa da Luz;

- 15 horas - Jogo da I Divisão feminina Francisco Franco - SIMECQ no Pavilhão da Francisco Franco;

- 17 horas - Lançamento do livro 'Eternizar' de Antonello Visi na Casa do Provo de Santa Cruz;

- 17h30 - Cerimónia de tomada de posse e instauração dos órgãos municipais da Câmara Municipal de São Vicente para o quadriénio 2025-2029, com a presença do líder nacional do Chega, André Ventura;

- 18 horas - A Orquestra Clássica da Madeira apresenta o Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' na Capela Princesa Dona Maria Amélia;

- 18h30 - Cerimónia de instalação da Assembleia de Freguesia da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria;

- Das 19 às 22 horas - 3.ª edição do Bug Appetite no Cloud Bar - Hotel NEXT;

- Das 19h30 às 21 horas - Lombo do Doutor na Calheta celebra Festa em Honra de Cristo Rei;

- 21 horas - O Conservatório - Escola das Artes da Madeira Eng. Peter Clode promove a Gala de Aniverários dos 79 Anos, na qual irá distinguir 13 personalidades, no Centro de Congressos da Madeira.

Principais acontecimentos registados a 25 de Outubro. Dia Europeu da Justiça Civil, Dia Mundial das Massas e Dia Mundial da Ópera:

1147 - D. Afonso Henriques conquista Lisboa aos mouros.

1930 - Do Conselho Superior de Finanças, criado na I República, nasce o Tribunal de Contas pelo decreto nº. 18962, emitido pelo Ministério das Finanças - Secretaria Geral e publicado no Diário do Governo nº. 249/1930.

1945 - O Japão entrega Taiwan à República da China.

1962 - As fotografias que provam a existência da base de mísseis em Cuba são apresentadas nas Nações Unidas (ONU) pelo embaixador dos Estados Unidos.

1971 - A República Popular da China é admitida na Organização das Nações Unidas (ONU), Taiwan é expulsa da organização.

1974 - Os países árabes reunidos em Rabat, Marrocos, aprovam o apoio à Organização de Libertação da Palestina (OLP).

1983 - Invasão de Granada pelas forças norte-americanas. Ronald Reagan defende a intervenção com a necessidade da defesa dos interesses norte-americanos.

1985 - Declaração do estado de emergência na Cidade do Cabo, na África do Sul, perante a violência crescente dos confrontos raciais.

1993 - Os investigadores e professores Jerry l. Hall e Robert Stillman da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, realizam a primeira clonagem de embriões humanos.

1994 - O Vaticano estabelece relações oficiais e permanentes com a Organização de Libertação da Palestina (OLP).

1996 - Entra em vigor a Lei nº. 23/96 de 26 de Julho, emitida pela Assemblaeia da República e publicada no Diário da Republica nº. 172/1976, de proteção dos utentes de serviços públicos essenciais, a Telecom, a EPAL e a EDP deixam legalmente de poder cortar os serviços aos utentes sem pré-avisado adequado.

1999 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, dá posse ao XIV Governo Constitucional, o segundo chefiado pelo primeiro-ministro, António Guterres.

2003 - É inaugurado o novo Estádio da Luz, em Lisboa.

2004 - O Vaticano lança o novo Compêndio da Doutrina Social da Igreja.

2005 - O ministro francês do Interior, Nicolas Sarkozy, visita Argenteuil, nos arredores de Paris, onde é recebido com manifestações de protesto. Atribui os focos de violência à "escumalha" dos bandos, que considera uma "gangrena" social.

2006 - O Parlamento Europeu aprova uma resolução que insta os países membros a disponibilizarem às mulheres entre os 50 e os 69 anos mamografias grátis, a cada dois anos, para despistagem do cancro da mama.

2007 - O primeiro-ministro José Sócrates e o Presidente russo, Vladimir Putin, presidem no Palácio de São Bento, em Lisboa, à assinatura de acordos económicos entre Portugal e Rússia, um deles para desenvolver uma linha de crédito de 200 milhões de euros.

2007 - Portugal e mais 23 países, 14 da União Europeia, assinam uma Convenção do Conselho da Europa contra Exploração e Abuso Sexual de Crianças que visa criminalizar práticas como a pornografia infantil em alguns Estados.

2008 - A investigadora portuguesa Leonor Gonçalves recebe o Prémio Grünenthal DOR, criado pela Fundação alemã Grünenthal, a primeira vez que o galardão é atribuído em Portugal, pela realização de um estudo que estabelece a relação entre dor crónica e depressão.

2011 - O caricaturista e ilustrador André Carrilho vence o Prémio Stuart de Desenho de Imprensa 2011, com o cartoon "Wikileaks". Pela primeira vez foram ainda distinguidas obras publicadas na imprensa regional.

2013 - A segunda alteração ao Orçamento do Estado para 2013 é aprovada na generalidade com os votos a favor da maioria parlamentar PSD e CDS-PP, e os votos contra de toda a oposição.

2013 - Os cerca de 775 imigrantes localizados a bordo de cinco embarcações no Canal da Sicília, são conduzidos à ilha italiana de Lampedusa e a outras localidades da área.

2016 - O Governo de Moçambique assume oficialmente a incapacidade financeira para pagar as próximas prestações das dívidas das empresas públicas com empréstimos ocultos, defendendo uma reestruturação dos pagamentos e uma nova ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI).

2017 - O Presidente do Brasil, Michel Temer, consegue os 172 votos que necessita na câmara baixa do parlamento para impedir o andamento de um processo em que é acusado dos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa.

2018 - O Conselho de Ministros aprova a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, com um sistema de concurso para dirigentes e um modelo de base metropolitana ou intermunicipal.

2019 - O socialista Eduardo Ferro Rodrigues é eleito, pela segunda vez, presidente da Assembleia da República com 178 votos a favor, 44 brancos e oito nulos.

2020 - O PS perde a maioria absoluta nas eleições regionais dos Açores, ao eleger 25 deputados do total de 57 parlamentares. O parlamento açoriano passa a ter deputados de oito partidos, o maior número de sempre: PS, PSD, CDS-PP, PPM, BE, Chega, PAN e IL. O PCP perde o deputado que tinha.

2020 - O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) vence o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e torna-se no piloto mais vitorioso da história da modalidade, com 92 triunfos.

