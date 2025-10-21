CMF alerta para interrupcção de trânsito automóvel devido à Corrida das Mulheres

A Câmara Municipal do Funchal revela que, no âmbito da realização da prova de atletismo, denominada 'XVIII Corrida das Mulheres', que acontece, no sábado, 25 de Outubro, pelas 20 horas, será necessário proceder à interrupção da circulação automóvel, à passagem dos atletas, na Rua do Aljube, Rua do Bettencourt, Rua 5 de Outubro, a sul da Ponte Nau sem Rumo, Largo do Phelps, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua Visconde do Anadia, a sul da Ponte do Mercado, Praça da Autonomia faixas norte, Largo dos Varadouros, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (norte) e na Avenida Zarco (sul).

TRANSPORTES PÚBLICOS

As carreiras da zona norte podem circular na Via 25 de Abril, Largo Severiano Ferraz e Rua 5 de Outubro, efectuando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo e realizando términus ao longo da Rua 31 de Janeiro;

As carreiras da zona este podem circular na Rua do Visconde de Anadia e inverter a marcha na Ponte do Carmo, sendo que os veículos da Horários do Funchal podem continuar pela Rua do Visconde de Anadia, e efetuam a inversão de marcha na viragem da Ponte do Mercado em direção à Rua Brigadeiro Oudinot. Devem realizar términus na Rua Dr. Pestana Júnior junto ao Edifício da SREI, Rua da Ribeira de João Gomes a norte da Rua João de Deus, Rua Dr. Pestana Júnior (Campo da Barca), Rotunda da Avenida Santiago Menor, Rua do Visconde de Anadia, Rua do Brigadeiro Oudinot e Rua da Infância. Quanto às carreiras da SIGA/CAM, podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Edifício 2000;

Os horários de funcionamento e trajectos alternativos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/.

PRAÇA DE TÁXIS

Ficam desactivadas as praças de táxis localizadas, Avenida Arriaga, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo dos Varadouros;

Como alternativa, poderão utilizar a doca de autocarros da Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, a praça situada a sul do Marina Shopping (máximo 4 táxis) e a praça da Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (máximo 7 táxis), sem exceder o número máximo de táxis em cada, para garantir que a via de circulação não fica interrompida, em caso de emergência.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As interrupcções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública, que, uma vez verificadas as condições de segurança rodoviária, procederá à reposição da normal circulação rodoviária;

Caso o evento termine antes da hora prevista e estejam garantidas as condições de segurança necessárias, a Polícia de Segurança Pública poderá proceder à reposição das condições normais de circulação rodoviária.

A CMF agradece "a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados", apelando-se "à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública".

As informações sobre alterações à circulação rodoviária poderão ser consultadas na plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.