Miguel Oliveira foi 14.º na corrida sprint do GP da Austrália de MotoGP
O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) foi hoje 14.º classificado na corrida sprint do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, 19.ª das 22 corridas da temporada.
Miguel Oliveira, que arrancou da 16.ª posição, cortou a meta a 17,494 segundos do vencedor, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que bateu o espanhol Raul Fernandez (Aprilia) por 3,149 segundos, com o também espanhol Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 5,310.
O australiano Jack Miller foi, desta vez, o melhor dos pilotos da Yamaha, ao terminar na quarta posição.
Já Miguel Oliveira, admitiu ter sentido "problemas com a eletrónica" que afetaram a qualificação, com clara interferência no resultado final.
"Tive alguns problemas na qualificação com a eletrónica e a gestão do pneu traseiro na última curva", começou por explicar o piloto português natural de Almada.
Numa corrida em que estiveram ausentes o campeão de 2024, o espanhol Jorge Martin (Aprilia) e o atual virtual campeão de 2025, o também espanhol Marc Márquez (Ducati), por lesão, Miguel Oliveira lamentou a queda de desempenho do pneu traseiro.
"Na corrida sprint, tive um bom início e consegui conquistar duas posições, até que, a cinco voltas do final, tive uma queda de desempenho do pneu traseiro. Mas, de certeza que poderemos fazer alguma coisa para amanhã [domingo] melhorarmos o ritmo", concluiu o piloto português.
Com estes resultados, Marco Bezzecchi aproximou-se do terceiro lugar no campeonato, que ainda pertence ao compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje foi o penúltimo classificado.
Marc Márquez, com 545 pontos, já assegurou matematicamente a conquista do sétimo título mundial da carreira no MotoGP, enquanto Miguel Oliveira é 21.º, com 32. A corrida principal realiza-se no domingo.