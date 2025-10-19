Saiba o que hoje é notícia

A Comissão Nacional do PS reúne-se em Penafiel para debater e votar a proposta de apoio ao candidato presidencial António José Seguro que foi feita pelo secretário-geral, José Luís Carneiro, e pelo presidente, Carlos César.

Em discussão vai estar também o resultado das eleições autárquicas.

A reunião do órgão máximo do PS entre congressos está marcada para as 15:00, em Penafiel, distrito do Porto -- onde vão decorrer as jornadas parlamentares do partido na segunda e terça-feira - e a intervenção inicial do líder socialista, José Luís Carneiro, será aberta à comunicação social.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Moreirense, Casa Pia, Vitória de Guimarães, Rio Ave, Tondela e Estoril Praia, todos da I Liga portuguesa de futebol, estreiam-se hoje na terceira eliminatória da Taça de Portugal, sempre ante adversários de escalões inferiores.

O primeiro emblema da I Liga a entrar em ação hoje, logo pelas 14:00, é o Moreirense, que visita o Fafe, da Liga 3, em busca de receber, na próxima fase, o Arouca, já apurado.

O Belenenses, na Liga 3, é um dos antigos campeões em ação, depois de ter erguido o troféu em 1942, 1960 e 1989, recebendo o primodivisionário Estoril Praia em busca de seguir para a quarta ronda, em que já espera por adversário o Famalicão.

O Rio Ave vai jogar em casa do Sintrense, do Campeonato de Portugal, sabendo desde já que, em caso de vitória, encontrará um companheiro de divisão, no caso o líder da I Liga, o FC Porto, que sábado eliminou o Cesarense (4-0).

Em Ançã, casa do quinto classificado da distrital de Coimbra, joga o Casa Pia, pelas 15:00, a mesma hora da visita do Vitória de Guimarães ao União de Lamas, do Campeonato de Portugal.

O campeão de 2013 quer seguir em frente, assim como o Tondela, que visita o Vila Real, outro emblema do quarto escalão.

INTERNACIONAL

Os bolivianos vão hoje às urnas para escolher o novo Presidente entre os candidatos Jorge Quiroga, da Aliança Livre, e Rodrigo Paz Pereira, do Partido Democrata Cristão, numa inédita segunda volta no país sul-americano.

Na primeira volta de 17 de agosto, o senador de centro-direita Rodrigo Paz Pereira - filho do antigo presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) - obteve 32,06% dos votos, enquanto o conservador e ex-chefe de Estado boliviano Jorge Quiroga (2001-2002) alcançou 26,7%.

É a primeira vez que será realizada uma segunda volta presidencial no país.

A direita passou a ter maioria no parlamento boliviano, enquanto a esquerda, no poder há 20 anos, saiu derrotada nas eleições de 17 de agosto.