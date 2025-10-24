 DNOTICIAS.PT
5 Sentidos

‘Farsa de Inês Pereira’ cativa plateia no ‘Baltazar Dias’

Novo espectáculo foi apresentado esta sexta-feira

None Ver Galeria
Foto Rui Silva / ASPRESS

A Associação Contigo Teatro apresentou, hoje, a nova peça ‘Farsa de Inês Pereira’, de Gil Vicente, no Teatro Baltazar Dias.

A companhia voltou a apostar num texto do considerado pai do teatro português, após a experiência com o ‘Auto da Barca do Inferno’, isto numa altura em que a linguagem vicentina continua a cativar, com a sua musicalidade, comicidade e tom coloquial e interventivo.

O espectáculo, com encenação de Onivaldo Dutra de Oliveira, cativou a plateia na estreia e estará em cena até 2 de Novembro.

0
 Comentários