‘Farsa de Inês Pereira’ cativa plateia no ‘Baltazar Dias’
Novo espectáculo foi apresentado esta sexta-feira
A Associação Contigo Teatro apresentou, hoje, a nova peça ‘Farsa de Inês Pereira’, de Gil Vicente, no Teatro Baltazar Dias.
A companhia voltou a apostar num texto do considerado pai do teatro português, após a experiência com o ‘Auto da Barca do Inferno’, isto numa altura em que a linguagem vicentina continua a cativar, com a sua musicalidade, comicidade e tom coloquial e interventivo.
O espectáculo, com encenação de Onivaldo Dutra de Oliveira, cativou a plateia na estreia e estará em cena até 2 de Novembro.