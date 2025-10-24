“Iremos responder a este resultado expressivo com rigor e transparência”

Realizou-se, esta tarde, no Centro de Convívio de Santa Luzia a cerimónia de tomada de posse dos membros eleitos para a Assembleia de Freguesia e para o Executivo da Junta de Freguesia de Santa Luzia.

O acto contou com a presença do presidente reeleito, Tiago Rodrigues, que voltou a assumir a liderança da Junta de Freguesia e que, no seu discurso, sublinhou o desejo de que, “nos próximos quatro anos, possamos construir juntos um caminho harmonioso e efectivo, sempre com o objectivo maior de promover o desenvolvimento da nossa freguesia”.

O autarca destacou ainda que “as pessoas continuarão a ser o nosso foco e a nossa prioridade”, defendendo que “investir nas pessoas é investir na comunidade, e investir na comunidade é proporcionar uma vida melhor a todos”. Reafirmou a importância do diálogo e da participação cívica, lembrando que “continuaremos a valorizar as críticas construtivas, porque acreditamos que só com diálogo se cresce”.

Tiago Rodrigues encerrou a sua intervenção apelando ao sentido de missão de todos os eleitos.

“Infelizmente, também houve alguns que durante estes 4 anos procuraram dificultar o nosso trabalho na junta com ameaças e apontar o dedo a tudo o fazíamos, chegando ao ponto de pedir para não votar em nós nesta campanha. Quando o trabalho aparece feito e bem feito até os que se acham mais importantes que toda gente e que se acham que foram os melhores ficam incomodados e muito.”, rematou

Em representação do Governo Regional, esteve, Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Protecção Civil, e Jorge Carvalho, presidente eleito à Câmara Municipal do Funchal.