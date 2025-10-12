Carlos Teles diz que é vitória expressiva do PSD
"É uma vitória expressiva e um orgulho ver a Calheta nas mãos de quem sabe continuar o trabalho”
O ainda presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, felicitou Doroteia Leça e toda a equipa do PSD-M pela vitória alcançada nas eleições autárquicas deste domingo, considerando o resultado “um sinal inequívoco de confiança dos calhetenses” e “a confirmação de um trabalho sério e unido ao longo de muitos anos”.
“Quero dar os parabéns à Doroteia Leça pela grande vitória que teve, a ela e a toda a sua equipa. Parabéns também a todos os presidentes de junta eleitos esta noite. O PSD ganhou sete juntas de freguesia e perdeu apenas uma, por muito pouco. Foi um excelente resultado, não poderia ser melhor, até pela forma como a campanha decorreu”, afirmou Carlos Teles à TSF-Madeira, visivelmente satisfeito.
O autarca sublinhou o espírito de coesão interna do partido no concelho, frisando que “na Calheta o PSD tem sabido trabalhar unido, com respeito entre aqueles que saem e os que entram”. “Aqueles que saem sabem sair, e os que entram sabem entrar. Esse é o segredo do PSD: a união, o respeito e a continuidade”, acrescentou.
Para Teles, a vitória de Doroteia Leça representa “uma passagem de testemunho com orgulho e confiança”. “A Doroteia foi minha vice-presidente e a partir de hoje passa a ser a presidente da Calheta. É um orgulho imenso vê-la seguir este caminho. Fez uma campanha excelente, sempre no terreno, sempre com uma postura construtiva. Nunca foi dizer mal de ninguém, foi apresentar um projeto à população”, destacou.
Sobre o único resultado desfavorável, na freguesia onde o CDS venceu o PSD, o autarca mostrou serenidade e respeito pela decisão dos eleitores. “O povo é soberano e temos de respeitar o voto. Quando perdemos, é sinal de que alguma coisa falhou. A população confiou mais na lista do CDS do que na nossa, mas ganhámos a Câmara e a Assembleia Municipal, o que mostra a confiança global no projeto”, afirmou.
Carlos Teles concluiu afirmando que o PSD “voltou a dar um sinal de vitalidade e força política” na Calheta. “Esta é uma nova centralidade regional. A população sabe reconhecer quem trabalha com seriedade e quem tem feito o caminho do desenvolvimento. A vitória da Doroteia é a vitória de todos os calhetenses.”