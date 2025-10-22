Sporting dá a volta ao resultado e vence na recepção ao Marselha

O Sporting venceu hoje ao Marselha, por 2-1, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, numa partida em que os anfitriões deram a volta ao resultado com os franceses reduzidos a 10.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Marselha marcou pelo brasileiro Igor Paixão, aos 14 minutos, mas o Sporting conseguiu a reviravolta com golos de Geny Catamo, aos 69, e Alisson Santos, aos 86, dois jogadores que saíram do banco, numa altura em que o Marselha já estava em inferioridade, com a expulsão de Emerson, aos 45+2.

Com este resultado, os 'leões', que tinham vencido em casa o Kairat Almaty (4-1) e foram derrotados em Nápoles (2-1), passam a somar seis pontos, em zona de play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto o Marselha tem três.