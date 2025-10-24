1.364 profissionais da Saúde aderiram hoje à greve

1.364 profissionais do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira aderiram à greve dos trabalhadores da Função Pública, convocada para esta sexta-feira, 24 de Outubro, anunciou a vice-presidente da instituição, Graça Barros.

Em nota emitida, o SESARAM revela que se trata de uma adesão à greve na ordem dos 43,52%, atendendo a que estavam escalados para hoje um total de 3.134 trabalhadores de várias categorias profissionais para os períodos noturno, da manhã e da tarde, abrangendo tanto os Cuidados de Saúde Primários como os Cuidados de Saúde Hospitalares.

"A actividade programada foi a mais afetada, com constrangimentos registados na realização de análises clínicas, exames, cirurgias programadas, bem como na actividade regular de alguns Centros de Saúde", dá conta o SESARAM, salientando que "todas as situações urgentes e inadiáveis estão a ser atendidas e os serviços mínimos estão salvaguardados".