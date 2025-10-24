16,5% dos trabalhadores das escolas na Madeira aderiram à greve

A greve nacional da Administração Pública, convocada pela Frente Comum, afectou hoje, o funcionamento das escolas na Madeira, com uma adesão global de 16,5% dos trabalhadores.

Segundo os dados fornecidos pela Secretaria Regional de Educação, no turno da manhã, dos 5.817 trabalhadores, 5.003 compareceram, correspondendo a uma adesão de 14%.

Neste período, seis escolas permaneceram encerradas, incluindo a EB1/PE da Quinta Grande, EB1/PE da Pena, EB1/PE Visconde Cacongo, EB1/PE da Ajuda, EB1/PE da Assomada e EBS/PE/C do Porto Moniz, bem como o edifício do Curral das Freiras, da EB/PE de Santo António e Curral das Freiras. Além disso, outros 37 estabelecimentos registaram perturbações parciais nas suas actividades, incluindo 29 do 1.º Ciclo e oito de Ensino Básico, Secundário e Profissional.

Já no turno da tarde, dos 5.235 trabalhadores em funções, 4.226 estiveram presentes, reflectindo uma adesão à greve de 19,3%.

O encerramento total das escolas afectou a EB1/PE do Lombo do Guiné, EB1/PE da Quinta Grande, EB1/PE da Pena, EB1/PE Visconde Cacongo, EB1/PE da Ajuda e EB1/PE de São Martinho, bem como os edifícios do Curral das Freiras, da EB/PE de Santo António e Curral das Freiras, e o edifício de São Gonçalo da EB/PE/C dos Louros. Também outros 34 estabelecimentos tiveram actividade parcialmente afectada, 28 do 1.º Ciclo e seis dos Ensinos Básico, Secundário e Profissional.