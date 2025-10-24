Paula Margarido saúda iniciativa juvenil que descentraliza a reflexão política

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou hoje a importância de iniciativas que "promovem o sucesso coletivo, a literacia política e o diálogo democrático".

A governante abriu, no Museu da Electricidade (Casa da Luz), o seminário 'Lab4Youth', que reúne, até domingo, na Madeira, cerca de 90 jovens de todo o país.

"Quando juntamos a energia e o conhecimento da juventude, através de organizações que promovem o sucesso coletivo, a literacia política e o diálogo democrático, o impacto é extraordinário", sublinhou Paula Margarido, enaltecendo a visão das entidades organizadoras, Associação de Jovens Madeirenses Conectados, Associação Os 230 e Direção Regional de Juventude.

Durante o evento, a secretária regional saudou a opção de descentralizar a reflexão política, integrando todas as perspectivas, da Madeira aos Açores, de Trás-os-Montes ao Algarve, como factor essencial de enriquecimento do debate nacional.

A diversidade é o nosso maior ativo. O objetivo traçado pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados e pelos ‘Os 230’ coincide com o do Governo Regional: formar jovens, reter talento e preparar líderes capazes de construir um futuro mais participativo, inclusivo e inovador. Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Num seminário que valoriza a identidade madeirense, a cultura e a proactividade juvenil, Paula Margarido recordou a eleição, no último Conselho de Juventude da Madeira, de duas jovens para representar a juventude no Conselho Económico e de Concertação Social da Madeira: Fabíola Mano (Associação Aware In) e Fátima Coelho (Associação Juvenil de Medicina da Madeira).

"A mudança começa em cada um de nós. Participem, debatam, critiquem com sentido construtivo e não percam a paixão de fazer mais e melhor pela Região e por Portugal", apelou a governante, frisando que o pensamento crítico dos jovens é aliado da boa governação regional.